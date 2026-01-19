Sigfrido Ranucci accusa Luca Barbareschi a Report, "non vuole restituire 8 milioni al Ministero": la reazione

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nuovo scontro tra Sigfrido Ranucci e Luca Barbareschi. Il conduttore di Report ha accusato il collega di rete di non voler restituire 8 milioni di euro al Ministero della Cultura. Dal canto suo, il regista e produttore ha, invece, pungolato il giornalista durante la sua trasmissione Allegro ma non troppo: “Io cerco di migliorare con coerenza e onestà intellettuale e amore per gli altri. Per quello ricordo sempre che domenica alle 9 c’è Report con Sigfrido Ranucci”.

L’accusa di Sigfrido Ranucci a Luca Barbareschi

Dopo essere stato chiamato in causa da Luca Barbareschi perché, a detta del regista e produttore, non era stato lanciato il suo programma al termine di Report, Sigfrido Ranucci ha voluto rispondere al collega di palinsesto.

“Luca Barbareschi ha denunciato di essere stato spiato dal nostro consulente commerciale Gian Gaetano Bellavia per due anni, ma questo non è vero”, ha esordito il conduttore nella puntata di Report del 18 gennaio.

ANSA

Per Sigfrido Ranucci, il regista si è documentato sui giornali sbagliati che “hanno orchestrato una campagna di fango nei confronti di Report e del sottoscritto”.

Dopo aver chiarito che Gian Gaetano Bellavia è stato un consulente per anni delle procure perché è un esperto in riciclaggio, il conduttore di Report ha spiegato che sono stati semplicemente letti i bilanci del Teatro Eliseo, di cui Luca Barbareschi è proprietario.

Sigfrido Ranucci ha spiegato che tra i documenti sono emersi 13 milioni di finanziamenti pubblici in 5 anni per il Teatro Eliseo e tramite emendamento altri 8 milioni di euro per il centenario del teatro.

“Però qualcuno si è accorto che quel centenario era stato già festeggiato nel 2000”, ha rivelato il conduttore di Report.

Il Consiglio di Stato avrebbe stabilito, secondo Sigfrido Ranucci, che il finanziamento di 8 milioni sarebbe stata una violazione dell’articolo 41 della Costituzione perché il Teatro Eliseo sarebbe stato avvantaggiato rispetto a chi non ha ricevuto fondi straordinari.

Inoltre, aggiunge il conduttore, la somma di 8 milioni è “spropositata per eccesso rispetto alle modalità di sostegno allo spettacolo”

“Ora Barbareschi dovrebbe restituire quegli 8 milioni di euro al Ministero della Cultura che gliele ha anche chiesti, però Barbareschi si è rifiutato e ha aperto l’ennesimo procedimento questa volta in sede civile”, con queste parole Sigfrido Ranucci ha poi lanciato il programma di Luca Barbareschi.

Le parole di Luca Barbareschi contro Sigfrido Ranucci

Nella puntata del 18 gennaio di Allegro ma non troppo, Luca Barbareschi è ritornato a parlare di Sigfrido Ranucci.

Con ironia, all’inizio della trasmissione, ha ricordato subito che “domenica prossima alle 9 c’è Report con Sigfrido Ranucci, mi raccomando puntuali l’offerta sulla rete resta per tutta l’altra settimana”.

Al termine della puntata, è tornato sull’argomento: “Io cerco di migliorare con coerenza e onestà intellettuale e amore per gli altri. Per quello ricordo sempre che domenica alle 9 c’è Report con Sigfrido Ranucci”.

Cosa era successo tra Sigfrido Ranucci e Luca Barbareschi

Nella puntata dell’11 gennaio di Allegro ma non troppo, Luca Barbareschi aveva attaccato il giornalista della Rai: “Volevo ringraziare il grande conduttore di Report e ricordargli che io mi chiamo Luca Barbareschi, lui fa fatica a dirlo“.

“Voglio ricordargli che non dovrebbe fargli fatica dire il mio nome perché il suo consulente commerciale è quello che mi sta spiando da due anni, l’ho letto sul giornale, per questo verrà querelato. Io non spio voi, ma almeno ricordatevi il nome. Watch out! Stai attento!”, ha aggiunto.