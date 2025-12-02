Sigfrido Ranucci ancora in pericolo dopo l'attentato, scorta alzata al livello 2: avrà un'altra auto blindata

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’incolumità del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, è in forte pericolo: il Viminale ha così deciso di innalzare al livello 2 il grado di protezione per il giornalista, che prevede l’aumento della scorta. Le misure vedono l’impiego di due auto blindate, quattro agenti a disposizione e la presenza fissa dell’esercito sotto la sua abitazione nella frazione Campo Ascolano del comune di Pomezia.

Rafforzata la scorta a Sigfrido Ranucci

Come è noto, Sigfrido Ranucci è stato vittima di un attentato lo scorso 17 ottobre, quando esplose una bomba piazzata sotto l’auto parcheggiata sotto casa. “Poteva uccidere e poteva colpire mia figlia, che era passata di lì da poco tempo”, ha subito commentato il giornalista.

Il provvedimento dell’Ucis (Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale) è il secondo rafforzamento della scorta nel giro di poche settimane.

Già nelle ore successive all’esplosione la sicurezza era stata incrementata con due uomini di scorta e un mezzo blindato. Ora, alla luce di nuovi elementi emersi nell’indagine della procura di Roma, gli apparati di sicurezza hanno giudicato necessario un ulteriore passo.

Che alla base dell’attentato, che ha distrutto due auto della famiglia Ranucci e danneggiato la facciata della palazzina, ci sia una reazione criminale al lavoro del conduttore di Report è cosa ovvia. Ma gli investigatori stanno lavorando per capire quale pista seguire in particolare.

Ranucci e la Commissione Antimafia

La richiesta di aumentare la protezione non è arrivata soltanto dagli uffici del Viminale. Dopo l’audizione di Ranucci del 4 novembre, la presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, ha trasmesso una comunicazione formale al ministero dell’Interno sollecitando un innalzamento della tutela.

Parte di quella audizione era stata secretata, in particolare il passaggio in cui il giornalista aveva riferito di essere stato seguito da un agente dei servizi segreti fino a una presentazione pubblica in Sicilia.

Proprio quelle dichiarazioni sono ora oggetto di approfondimento da parte del Copasir, che vuole chiarire se e in che modo il sottosegretario Giovambattista Fazzolari possa aver sollecitato verifiche interne all’intelligence per individuare eventuali fonti legate a Ranucci.

La vicenda ha avuto riflessi anche in Parlamento. Nel corso dell’audizione, il senatore M5S Roberto Scarpinato aveva chiesto spiegazioni a Ranucci sul presunto pedinamento dei servizi segreti e su una possibile correlazione con l’attentato, provocando tensioni nella maggioranza e la reazione del sottosegretario Fazzolari, che in un’intervista al Corriere aveva smentito le accuse e aveva parlato di una “totale impunità di Report”.

Caso Ranucci, la richiesta del Copasir

Il giorno successivo, il conduttore era stato ascoltato anche dalla Commissione di Vigilanza Rai, che di recente ha ricevuto dal Copasir una richiesta formale degli atti relativi alla parte secretata.

Così ha dichiarato la presidente della commissione di vigilanza Rai, Barbara Floridia: “Negli scorsi giorni ho ricevuto la richiesta del Copasir di acquisire la parte secretata del resoconto dell’audizione di Sigfrido Ranucci svolta in Vigilanza Rai lo scorso 5 novembre. Per questo ho convocato l’Ufficio di Presidenza per mercoledì 3 dicembre alle 8:30, così da esaminare la richiesta e sottoporla al voto dei gruppi. A seguire, la Commissione si riunirà per il voto sulla nomina del presidente Rai”.