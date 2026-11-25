Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sigfrido Ranucci torna in Procura a Roma per essere ascoltato come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta sull’attentato subito dal giornalista il 16 ottobre 2025. Dopo la confessione di Valter Lavitola come mandante, il pm ha voluto ascoltare di nuovo l’ex conduttore di Report. “Sto bene e tranquillo”, ha detto Ranucci entrando in Procura.

Attentato, Sigfrido Ranucci di nuovo in Procura

Nella giornata di oggi, mercoledì 25 novembre, Sigfrido Ranucci si è presentato alla Procura di Roma per essere nuovamente ascoltato nell’ambito dell’indagine sull’attentato ai suoi danni. “Sto bene e tranquillo”, si è limitato a dire l’ex conduttore di Report entrando in Procura. Lo riporta Ansa.

Nell’inchiesta sono indagate sei persone per l’ordigno rudimentale che fu fatto esplodere il 16 ottobre 2025 davanti all’abitazione del giornalista a Torvaianica, vicino Roma. Tra questi l’imprenditore Valter Lavitola, arrestato lo scorso agosto e considerato il mandante dell’attentato.

ANSA

Ascoltato come persona informata sui fatti

Ranucci è stato convocato in Procura per essere ascoltato come persona informata sui fatti dal sostituto procuratore Eduardo De Santis, titolare dell’inchiesta. Si tratta di uno degli ultimi passaggi nell’inchiesta prima della chiusura delle indagini.

Al centro del colloquio, che arriva a oltre tre mesi dall’arresto di Lavitola, i rapporti tra il giornalista e l’amico, che era solito ospitarlo a pranzo nel suo ristorante di pesce. Anche alla luce della confessione del faccendiere, che ha ammesso di essere il mandante dell’attentato.

Ranucci, che per la Procura resta una vittima, avrà modo di fornire la sua versione dei fatti sul coinvolgimento dell’amico. Anche perché resta fumoso il motivo dell’attentato. Lavitola ha sostenuto di aver agito per ottenere un rafforzamento della scorta dell’amico.

Mentre secondo gli inquirenti il suo obiettivo era quello di accrescere la popolarità di Ranucci in vista di un futuro impegno in politica del giornalista, con Lavitola che avrebbe ricoperto un ruolo di primo piano nel suo staff.

Ranucci e il parallelismo con De Gennaro

Intanto Sigfrido Ranucci è tornato a parlare in una intervista al Resto del Carlino in cui traccia un parallelismo tra la sua vicenda e quella di Gianni De Gennaro, vittima come lui di una “gogna mediatica”.

“Oggi si parla di quello che è accaduto a Gianni De Gennaro, ma ci si dimentica quello che è stato scritto su di me, con oltre 3.500 articoli”, dice il vicedirettore di RaiNews.

Il giornalista confessa di aver pensato anche al suicidio, come l’ex capo della polizia: “Non è che il pensiero che ha attraversato De Gennaro non l’abbia avuto anche io”.