Sigfrido Ranucci attacca Giletti sulla lobby gay, "fa finta di non capire, è al servizio dello 007 Mancini"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Sigfrido Ranucci ha risposto con un lungo post su Facebook alle accuse di Massimo Giletti su alcune chat in cui il conduttore di Report avrebbe parlato di una “lobby gay“. Ranucci ha accusato Giletti e il direttore del Giornale Tommaso Cerno di avere rapporti con il dirigente dei servizi segreti Marco Mancini e ha criticato la loro etica giornalistica.

La vicenda delle chat di Ranucci e Boccia

La vicenda è iniziata dalle chat tra Ranucci e Maria Rosaria Boccia, rese pubbliche da Massimo Giletti durante una puntata de Lo Stato dell Cose, su Rai 3.

Giletti ha sostenuto che in queste chat Ranucci paventasse l’esistenza di una “lobby gay“, di cui avrebbero fatto parte sia Giletti, sia il direttore del giornale Tommaso Cerno.

ANSA

Queste conversazioni hanno fatto nascere un dibattito all’interno della Rai e del mondo del giornalismo italiano sia sulle parole di Ranucci, sia sul comportamento di Giletti e sull’opportunità di pubblicare chat private senza consenso.

La risposta di Ranucci e il ruolo di Mancini

Ranucci ha risposto il 10 febbraio in un post sul suo profilo Facebook. Si è difeso, dicendo che nelle chat non si parli mai di una lobby gay e che l’interpretazione data da Giletti sia fuorviante, per mancanza di contesto.

Il conduttore di Report indica poi che il vero passaggio importante, nel modo in cui Giletti ha trattato quelle chat, sia l’oscuramento del nome del dirigente dei servizi segreti Marco Mancini.

Ranucci ha accusato Giletti e Cerno di essere “amici e al servizio di Marco Mancini“. Ribadisce inoltre che le sue chat pubblicate sui giornali fossero manipolate.

Le critiche alla condotta giornalistica di Cerno e Giletti

Report ha più volte in passato investigato sul conto di Mancini, come nel 2020, quando il dirigente dei servizi incontrò, in pieno lockdown, Matteo Renzi in un Autogrill.

Sulla figura di Mancini, Ranucci contesta a Giletti e a Cerno pratiche giornalistiche scorrette. Giletti avrebbe rivelato l’identità di una fonte di Report proprio sull’incontro con Renzi.

Cerno invece è accusato di aver dato spazio alle ricostruzioni degli avvocati di Mancini senza un adeguato contraddittorio.