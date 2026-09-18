Sigfrido Ranucci attacca Libero Quotidiano per la foto del bacio con Maria Rosaria Boccia: "Fatta con l'AI"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Altra falsità dei giornali di Angelucci”: Sigfrido Ranucci si scaglia contro Libero Quotidiano per la storia del presunto bacio con Maria Rosaria Boccia, parlando di un fake e di una foto realizzata con l’intelligenza artificiale. Anche l’imprenditrice di Pompei attraverso il suo avvocato smentisce nel “modo più categorico l’esistenza e la veridicità” della fotografia. A parlarne sarebbe stato Valter Lavitola, come raccontato dall’ex compagna Natalia Potenza nell’interrogatorio con i magistrati.

Sigfrido Ranucci attacca Libero Quotidiano

Libero Quotidiano, in un articolo pubblicato nell’edizione di oggi 18 settembre, parla di una presunta foto su un bacio tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia.

Ma l’ex conduttore di Report smentisce subito: “Altra falsità dei giornali di Angelucci, il parlamentare più assenteista d’Italia”.

ANSA

“Oggi Libero, ripreso da Open di Mentana e Franco Bechis, detto “Fosca” parla di una foto proveniente da uno scatto di investigatori o servizi segreti, in merito a un presunto bacio tre me e Maria Rosaria Boccia”, scrive Ranucci su Facebook.

“È una fake e la foto a cui fanno riferimento, che ho recuperato dalla chat, è stata evidentemente realizzata con intelligenza artificiale. Giusto per farvi capire cosa state finanziando con il vostro denaro pubblico”.

“Il direttore è Sallusti, graziato dal carcere, che ha chiesto e ottenuto con FdI la sospensione delle repliche estive di Report. Il governo su questo uso della stampa tace”, conclude il giornalista.

La presunta foto del bacio con Maria Rosaria Boccia

La storia del presunto bacio, riporta Libero Quotidiano, è emersa dalle dichiarazioni rese ai magistrati dall’ex compagna di Valter Lavitola, il faccendiere ritenuto il mandante dell’attentato a Ranucci.

Durante il lungo interrogatorio di sabato 12 settembre, Natalia Potenza avrebbe raccontato di un episodio risalente al maggio scorso, quando Lavitola era rientrato a casa furioso.

Alle sue richieste di spiegazioni le avrebbe risposto: “Questo scemo non può più essere candidato. Ci hanno fatto vedere una foto in cui Sigfrido si bacia con la Boccia”.

La foto in questione non è mai stata diffusa e lo stesso articolo mette in dubbio la sua effettiva esistenza.

La smentita di Maria Rosaria Boccia

Anche Maria Rosaria Boccia, che sta per pubblicare un libro sui suoi rapporti con Ranucci, smentisce la circostanza e l’esistenza della foto.

“Contestiamo nel modo più categorico l’esistenza e la veridicità della fotografia descritta nell’articolo, nei termini in cui viene rappresentata, e ogni ricostruzione idonea a far ritenere che tra la mia assistita e Sigfrido Ranucci vi siano stati incontri o rapporti della natura insinuata dalla pubblicazione”, afferma il suo avvocato in una nota.