Sigfrido Ranucci attende la Rai sulla conduzione di Report e attacca: "Ho la coscienza pulita, altri non so"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sigfrido Ranucci è tornato a parlare di Report e della possibile decisione della Rai in merito alla sua conduzione. “Ho la coscienza pulita, altri non so”, queste le parole del giornalista che ha sottolineato di aver sempre onorato la Tv di Stato.

Sigfrido Ranucci sul rapporto con la Rai

Il conduttore è stato intervistato nella puntata del 27 agosto di Zona Bianca.

In merito al suo lavoro a Report, ha spiegato: “Ho messo anche a rischio la mia incolumità, quella dei miei familiari e dei miei inviati per portare un prodotto unico in Rai”.

Ha poi sottolineato: “Io ho la coscienza a posto, non so se ce l’hanno gli altri”.

Sigfrido Ranucci ha poi spiegato perché il suo avvocato abbia parlato di persecuzione nei suoi confronti.

2800 articoli dedicati

A Zona Bianca, il conduttore ha ricordato che “nessuno al mondo ha avuto dedicati 2800 articoli dove hanno detto di tutto e il contrario di tutto”.

Sigfrido Ranucci ha poi sottolineato che sono state scritte tantissime falsità e di aver conservato tutto.

“Di tutto questo qualcuno poi pagherà il conto”, le sue parole.

Il futuro dopo Report

Pungolato sul possibile futuro in caso di addio a Report, il conduttore e giornalista non si è tirato indietro

“Report per me è stato il coronamento di un sogno, credo di poter dare ancora tanto alla Rai come conduttore di Report”, ha spiegato.

Ha poi aggiunto “non credo ci sia qualcosa di meglio di Report, forse uno spazio informativo a Sanremo”.

Sigfrido Ranucci ha infine dichiarato: “Vorrei ricordare che io ero Sigfrido Ranucci anche prima di Report, continuerò ad esserlo anche dopo, non so in quale forma, vedremo”.

Nel frattempo sarebbe stato rintracciato in Camerun il tuttofare Gomes Tavares.

L’uomo avrebbe dichiarato di non aver alcuna intenzione di nascondersi e di essere pronto a tornare in Italia: “Non sono un latitante, sono sicuro che continuerò a essere un uomo libero”.