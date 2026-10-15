Sigfrido Ranucci chiede risarcimento da 5 mila euro all'operaio sotto sfratto, scrisse "pagliaccio truffatore"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sigfrido Ranucci avrebbe richiesto un risarcimento pari a 5 mila euro a un operaio di 45 anni di Oderzo, accusato di aver scritto “pagliaccio truffatore” contro l’ex conduttore di Report. Il quarantacinquenne avrebbe problemi economici e avrebbe anche subito uno sfratto per morosità.

La richiesta di risarcimento presentata da Sigfrido Ranucci

La notizia è stata riportata da La Tribuna di Treviso: Sigfrido Ranucci avrebbe chiesto 5 mila euro di risarcimento a un operaio di 45 anni di Oderzo, tramite una lettera inviata dall’avvocato Edno Gargano, legale del giornalista ex conduttore di Report.

Il quarantacinquenne, che si troverebbe in una situazione economica complessa e avrebbe anche subito uno sfratto per morosità, avrebbe scritto “pagliaccio truffatore” riferendosi a Ranucci.

L’altro caso di richiesta di risarcimento

La Verità ha citato un altro caso: Ranucci avrebbe richiesto 4 mila euro di danni e scuse formali anche a un pensionato di 76 anni, che lo avrebbe “diffamato” con un commento sui social.

A che punto sono le indagini sull’attentato a Ranucci

Il Tg1, intanto, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sullo stato delle indagini sull’attentato subito da Sigfrido Ranucci.

In un lungo interrogatorio in carcere durato 6 ore, anche Saverio Mutone, considerato uno degli esecutori materiali dell’attentato a Ranucci, ha rotto il silenzio sulla vicenda. Fino a questo momento si era rifiutato di parlare.

Il suo avvocato, Carolina Schettino, ha spiegato: “L’obiettivo era semplicemente quello di chiarire il ruolo che ha svolto in questa vicenda”.

Stando a quanto avrebbe dichiarato Mutone, l’obiettivo dell’attentato non era far male. L’ordigno sarebbe stato fornito da Gomes Tavares, factotum di Valter Lavitola. Gli inquirenti, però, non credono a questa versione.

Tavares, intanto, resta in Camerun e da 10 giorni ha interrotto i rapporti con il legale, nonostante la Procura di Roma abbia avviato per lui una richiesta di estradizione.

L’addio di Sigfrido Ranucci a Report

Nei giorni scorsi, Sigfrido Ranucci ha lasciato definitivamente la redazione di Report, programma Rai da lui condotto per quasi 10 anni.

Il giornalista e conduttore ha salutato il pubblico con un video pubblicato sui social network, in cui si mostra mentre prepara gli ultimi scatoloni.

La Rai ha rimosso Sigfrido Ranucci dalla conduzione del programma lo scorso agosto, dopo il caso esploso sui suoi rapporti con Valter Lavitola, che ha confessato di essere il mandante dell’attentato ai danni del giornalista e conduttore. Il tribunale del Lavoro di Roma ha poi confermato la decisione.