Sigfrido Ranucci chiude alla politica e apre al ritorno a Report: "C'è possibilità del reintegro, mi batterò"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Sigfrido Ranucci esclude una candidatura politica e ribadisce di voler restare alla guida di “Report”, da cui è stato allontanato. “Le possibilità di reintegro ci sono”, assicura il giornalista, sebbene non escluda che il suo futuro possa essere occuparsi “qualcosa da qualche altra parte”. Intanto la Procura di Roma avvia l’iter di estradizione per Gomes Tavares, legato all’attentato del 2025.

Sigfrido Ranucci punta ancora a “Report”

È uno dei grandi temi legati al post-attentato e all’esclusione da “Report“: il possibile ingresso in politica. Sigfrido Ranucci però chiude ogni ipotesi di discesa in campo, ribadendo quelle che sono le sue priorità.

Il giornalista ne ha parlato mercoledì 9 settembre alla festa nazionale di Avs a Roma, dove si trovava per presentare il suo libro “Il ritorno della casta”.

ANSA

Nessun futuro in politica

“Non sono qui per fare politica, non mi candido” ha spiegato Ranucci, interrogato sulle voci relative a una possibile candidatura politica in futuro. “Sono il conduttore di Report, do più fastidio come conduttore e voglio fare il conduttore di Report”.

Ritornare al timone del programma, di cui è stato il volto principale per oltre 9 anni, non sarà cosa semplice, per sua stessa ammissione. Ma Ranucci non demorde: “Mi batterò fino all’ultimo. La possibilità c’è”.

“Se non faccio questo farò qualcosa da qualche altra parte” ha affermato. “Non sono un leader del centrosinistra, vengo qui a presentare il mio libro”.

Dopo l’esclusione, a Ranucci la Rai ha presentato proposte alternative, tra cui la vicedirezione ad personam del Tg3 o di RaiNews e la corrispondenza dall’Egitto. Tutte opzioni che non hanno convinto il giornalista.

La smentita sulle chat

Nella stessa occasione, Ranucci ha inoltre respinto con fermezza le accuse circolate sulle presunte conversazioni riservate scambiate su Signal con Valter Lavitola, l’uomo auto-accusatosi come mandante dell’attentato compiuto contro l’abitazione del giornalista nell’ottobre 2025.

“Non ci sono chat segrete, sono tutte ca***te” ha commentato. “Sono intercettato da più di un anno come tutte le persone che mi sono vicine”.

Nel frattempo, la Procura di Roma ha avviato la procedura per l’estradizione di Clesio Gomes Tavares, ritenuto l’intermediario tra Lavitola e gli esecutori materiali dell’attentato, ancora latitante in Africa. Si attende il completamento della traduzione degli atti in francese, propedeutica alla rogatoria internazionale.