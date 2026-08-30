Sigfrido Ranucci contesta la rimozione da Report e chiede il reintegro: "Illegittima e ingiustificata"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione con cui la Rai lo ha rimosso dalla conduzione di Report. In una lettera i suoi legali parlano di una decisione discriminatoria e illegittima, scrivendo che risultano “manifestamente insussistenti” le ragioni della rimozione. Gli avvocati del giornalista chiedono di conoscere tutti gli atti attraverso i quali è stata assunta la decisione, il reintegro di Ranucci e il risarcimento dei danni.

Sigfrido Ranucci contesta la rimozione da Report

Sigfrido Ranucci va al contrattacco dopo la decisione della Rai di sostituirlo alla guida di Report con Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi.

Con una lettera dei suoi avvocati, il giornalista contesta formalmente la comunicazione ricevuta da viale Mazzini nella giornata di venerdì 28 agosto, chiedendo di chiarire i fatti e l’accesso a tutta la documentazione.

ANSA

Nella lettera, visionata da Adnkronos, si fa riferimento a una “obiettiva situazione di incompatibilità” che si sarebbe determinata per effetto delle “continue pressioni” a cui sarebbe sottoposta la redazione di Report e si “contesta integralmente la legittimità” della rimozione dal programma di Rai 3.

Decisione della Rai “illegittima e ingiustificata”

Nella lettera i legali scrivono che risultano “manifestamente insussistenti” “le ragioni giustificatrici addotte a sostegno della rimozione” di Ranucci, in quanto “non è stato indicato alcun fatto specifico, concretamente accertato e al medesimo imputabile, idoneo a fondare” la decisione.

Nella comunicazione della Rai, continuano, si afferma che la redazione di Report sarebbe “gravemente compromessa dalle continue pressioni a cui è sottoposta”, ma non viene indicato da chi queste pressioni provengano né “chiarisce il nesso per il quale la risposta aziendale alle stesse debba consistere nell’immediato avvicendamento” di Ranucci.

“Nel denunciare la gravità del fatto per cui la vittima di un grave attentato viene ritenuta dal proprio datore di lavoro come responsabile di una presunta situazione di incompatibilità”, i legali di Ranucci chiedono di conoscere tutte le circostanze che hanno portato alla decisione, e la relativa documentazione.

Ranucci chiede il reintegro con risarcimento

Nella lettera i legali di Ranucci chiedono di conoscere tutti gli atti mediante i quali è stata assunta la decisione di rimuoverlo da Report, dando alla Rai un termine di 7 giorni per la consegna della documentazione.

Con la missiva gli avvocati chiedono “il ripristino della situazione antecedente”, cioè il reintegro e il ritorno di Ranucci alla conduzione di Report.

E, parlando di una decisione “discriminatoria e illegittima”, chiedono il risarcimento dei danni.