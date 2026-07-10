Sigfrido Ranucci contro la Rai per la sospensione di Report: "Sconcerto, congetture vergognose"

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Sigfrido Ranucci è sconcertato e preoccupato riguardo alla sospensione delle repliche estive di Report. Il giornalista ritiene che “la Rai ha deciso di utilizzare il pretesto delle vergognose congetture” e con la motivazione data fa il contrario rispetto al proteggere il patrimonio editoriale del servizio pubblico.

Sigfrido Ranucci contro la Rai

“Apprendo con sconcerto e con preoccupazione per l’informazione tutta che la Rai ha deciso di utilizzare il pretesto delle vergognose congetture, assurde, che sono state veicolate nelle ultime ore da alcune dichiarazioni politiche e da alcune ricostruzioni giornalistiche, per sospendere le repliche estive di puntate di inchiesta di Report già trasmesse”, ha affermato Ranucci in una nota diffusa dal suo avvocato.

Il giornalista ritiene che la sospensione sia stata motivata con una dichiarazione che “afferma esattamente il contrario: questa non è la protezione del ‘patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico’ e della trasmissione”.

“È la delegittimazione – si legge ancora nella nota – non solo della mia persona ma anche di tutto il lavoro dei singoli giornalisti che in modo autonomo e indipendente hanno curato inchieste importanti e che sono vero patrimonio per l’informazione e la democrazia”.

La sospensione delle repliche di Report

La Direzione Approfondimento della Rai ha fatto sapere che “in attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci“, si è ritenuto opportuno “sospendere cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione televisiva Report, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico”.

La nota della Tv nazionale conferma che “resta fermo l’appuntamento con la nuova stagione di Report, che tornerà in onda a partire dal prossimo mese di novembre”.

Dentro e fuori la Rai, la decisione è stata criticata dall’opposizione. I consiglieri del Cda Alessandro di Majo, Davide di Pietro e Roberto Natale affermano che “non si capisce cosa c’entri con l’esigenza di chiarezza la decisione” di sospendere le repliche, sottolineando che “il provvedimento sembra solo una punizione che vuole soddisfare le richieste giunte a gran voce da una parte politica”.

Il segretario della Fnsi, federazione nazionale stampa italiana, Vittorio di Trapani, definisce la sospensione “un atto gravissimo“, e l’Usigrai la ritiene un “attacco al lavoro di tutta la redazione”, mentre il presidente dell’Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli parla di scelta “incomprensibile e sbagliata”.

Per il M5s il “sospetto” è che ci sia un piano di Fratelli d’Italia, “per far fuori Ranucci dal programma”.

La reazione della redazione di Report

In un’altra nota la redazione di Report ha replicato: “veniamo a sapere che la Rai ha deciso di sospendere le repliche estive di Report ‘in attesa che si chiarisca la posizione di Ranucci’. E che lo abbia fatto addirittura per tutelare noi“.

“Non comprendendo quale connessione possa esserci – si legge ancora – tra i fatti emersi in questi giorni e le nostre inchieste, riteniamo che questa decisione sia lesiva del nostro lavoro e del nostro impegno e temiamo che possa preludere a una nostra cancellazione in vista della prossima stagione”.

“È grave – si sottolinea – che fino a ieri il direttore Paolo Corsini abbia valutato con gradimento la qualità delle repliche e oggi, in concomitanza con le richieste di Libero del gruppo Angelucci sull’opportunità di mandarle in onda, sia stata assunta questa iniziativa”.

“Del resto, questa decisione è l’estrema conseguenza di una pressione costante subìta in questi anni, che culmina nella recente richiesta di Fratelli d’Italia di svolgere un’indagine interna alla Rai su Report. Quindi verrebbe da dire: non vedevano l’ora. Questa censura senza precedenti avviene ancor prima che le indagini della magistratura abbiano definitivamente chiarito che cosa e chi sta dietro l’attentato a Sigfrido Ranucci, che ricordiamo è parte lesa in un procedimento giudiziario. La redazione di Report è un gruppo di redattori testati nella loro qualità, indipendenza e rigore da moltissimi anni. Amiamo questo lavoro come parte decisiva della nostra vita. Sappiamo bene che Report è un obiettivo. Ma sappiate che lo difenderemo, centimetro dopo centimetro”, conclude la nota.

La richiesta di segnalazioni per nuove inchieste

Il no alla messa in onda delle vecchie puntate di Report è arrivato a distanza di poche ore da un video pubblicato sui profili social del programma in cui Sigfrido Ranucci annunciava la prossima stagione e le repliche estive.

“La squadra sta già lavorando alle nuove inchieste e, se avete qualcosa da segnalarci, scriveteci”, il messaggio del conduttore.

Fdi ha colto al volo l’occasione inviando alla redazione una mail in cui ha segnalato la “curiosa amicizia tra Ranucci e Valter Lavitola, pregiudicato, massone e faccendiere, indagato per essere il presunto mandante dell’attentato”.

“Siamo certi – è scritto nella mail – che la squadra di Report approfondirà la vicenda con rigore giornalistico e che vaglierà questa storia con la massima attenzione”.