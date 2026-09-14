Sigfrido Ranucci contro Tommaso Cerno dopo l'articolo sul Giornale sul caso Lavitola, "ennesimo falso"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Botta e risposta online tra Sigfrido Ranucci e Tommaso Cerno. L’ex conduttore di Report ha attaccato il direttore de Il Giornale per l’articolo sul caso Lavitola in cui si ipotizza che esistesse anche un rapporto economico tra il giornalista e il faccendiere. Per Ranucci si tratta “dell’ennesimo falso”, per Cerno invece si tratta di un contrattacco che però non smentisce le notizie riportate.

Sigfrido Ranucci contro Tommaso Cerno

Nuova puntata del dibattito a mezzo social tra Sigfrido Ranucci e Tommaso Cerno. Dopo un articolo de Il Giornale, quotidiano diretto da quest’ultimo, l’ex conduttore di Report ha usato il suo proprio profilo Facebook per ribattere.

La smentita è stata seguita ben presto da un nuovo post, stavolta su X, in cui il direttore del giornale contrattacca e riporta un articolo in cui si rincara la dose contro Ranucci e si ribadisce quanto si era riportato in precedenza.

Lavitola al centro dello scontro

Tutto parte da un articolo pubblicato su Il Giornale in cui il quotidiano riporta dell’interrogatorio di 10 ore reso da Natalia Potenza, ex compagna di Valter Lavitola e madre dei suoi due figli, davanti al pubblico ministero Edoardo De Santis nell’ambito delle indagini della Dda di Roma sull’attentato del 16 ottobre con vittima lo stesso Ranucci e mandante Lavitola, già reo confesso.

Nel corso del colloquio con gli inquirenti, riporta Il Giornale, la donna avrebbe approfondito i legami tra Ranucci e Lavitola, mostrando al magistrato messaggi e mail che attesterebbero come tra il giornalista e il faccendiere esistesse un legame anche economico. “Il conduttore tv prendeva soldi, ho le prove”, avrebbe detto ai giudici. Si sarebbe paventata anche l’ipotesi di un possibile reato di riciclaggio internazionale.

Questa versione è stata già smentita da Sigfrido Ranucci che ha affermato di non aver mai preso un euro da Lavitola.

Il botta e risposta

Una nuova smentita è arrivata, quindi, su Facebook. Qui, il giornalista della Rai riporta l’articolo de Il Giornale e, a corredo, scrive: “Ennesimo falso rilanciato da Il Giornale del Gruppo Angelucci, parlamentare della Lega, diretto da Tommaso Cerno, compagno di un parlamentare di Fdi. È la novantesima prima pagina che mi ha dedicato in 3 mesi”.

Puntuale la replica di Cerno che, su X, scrive: “Ranucci attacca il Giornale, ma non smentisce. Il rapporto con Lavitola e i soldi: ecco le prove”, parole a cui allega un articolo in cui il quotidiano ribadisce la propria posizione.

“Ranucci continui pure a contare le prime pagine: noi continueremo a rispondere nello stesso modo, con i fatti”, si legge in calce al testo. Nell’articolo si fa presente come manchi la smentita dei fatti che, anzi, i giornalisti de Il Giornale “confermano e rivendicano avendo le prove”. Non si tratta, tra l’altro, del primo confronto tra Sigfrido Ranucci e i vertici de Il Giornale che, anzi, già in passato e in particolare con le chat rivelate tra il giornalista e Lavitola, si erano accusati a vicenda.