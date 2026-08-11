Sigfrido Ranucci contro Valter Lavitola dopo l'arresto: "Voleva togliermi Report e sta succedendo"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

L’obiettivo di Valter Lavitola sarebbe stato quello di delegittimare Report e togliere Sigfrido Ranucci dalla trasmissione. È quanto avrebbe detto il giornalista Rai dopo l’arresto dell’amico, accusato di essere il mandante dell’attentato avvenuto nell’ottobre scorso a Pomezia. Stando all’accusa, Lavitola avrebbe organizzato l’azione per accrescere la popolarità dell’amico in vista di una sua candidatura in politica, ma secondo Ranucci l’uomo sapeva bene che lui non si sarebbe mai candidato.

Sigfrido Ranucci contro Valter Lavitola

“Oltre che dai nemici mi dovevo guardare dagli amici“. Così Sigfrido Ranucci in un retroscena di Repubblica dopo la notizia dell’arresto di Valter Lavitola per l’attentato dello scorso ottobre davanti all’abitazione del conduttore di Report a Pomezia.

Poche ore prima il giornalista si era sfogato sui social, ricordando la madre scomparsa: “Trovo consolatorio che tu non possa vedere persone, vicine e lontane, che come maiali razzolano nel fango per cercare di sporcare me e il lavoro a cui ho dedicato la mia vita”.

ANSA

Dopo la perquisizione a carico di Lavitola Ranucci aveva detto di non credere che l’amico potesse averlo tradito. Ora le cose sono cambiate.

“L’obiettivo era togliermi da Report”

Valter Lavitola è accusato di essere il mandante dell’attentato a Ranucci. Nell’ordinanza, il gip scrive che l’uomo avrebbe organizzato l’azione per accrescere la popolarità dell’amico in vista di una sua candidatura in politica.

Secondo Ranucci però c’è dell’altro, anche perché, spiega, Lavitola sapeva benissimo che mai si sarebbe candidato.

Come scritto negli atti, nelle intercettazioni delle conversazioni tra i due in cui Lavitola parla della cosa e Ranucci spiega all’amico di non essere disponibile alla candidatura.

Secondo il giornalista, l’obiettivo era quello di delegittimare Report e toglierlo dalla conduzioni. Tanti suoi nemici puntavano a questo, e anche Lavitola, sostiene Ranucci.

“L’obiettivo di Lavitola era di togliermi da Report…Lo dice lui. Ed è quello che ora sta succedendo”, dice Ranucci.

Il sondaggio per la candidatura

Secondo l’accusa, Lavitola avrebbe agito per puntare a una futura candidatura in politica di Ranucci, per poi diventarne il braccio destro, come Gianni Letta per Silvio Berlusconi.

L’ex direttore dell’Avanti aveva anche commissionato un sondaggio per capire quali chances potesse avere il conduttore in caso di una sua discesa in campo.

E lo ha fatto tramite un intermediario particolare: Michelino Davico, ex sottosegretario agli Interni e senatore della Lega.

Considerato il passato da faccendiere di Lavitola, condannato e poi prescritto tra le varie cose per il suo ruolo nella compravendita di senatori che fece cadere il governo Prodi nel 2008, non sono da escludere altre piste.