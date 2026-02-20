Sigfrido Ranucci criticato da TgR e Unirai dopo la frase sui "giornalisti deportati" da Report

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il Coordinamento dei Cdr del Tgr e Unirai Liberi Giornalisti Rai -Figec hanno bacchettato Sigrido Ranucci per aver definito “deportati” i giornalisti provenienti da Report e assunti dalla Rai nelle redazioni regionali delle Tgr. Il comitato di redazione ritiene inaccettabili le parole del conduttore, il sindacato ha espresso la propria indignazione.

Cosa ha detto Ranucci

Sigfrido Ranucci, in un post in cui polemizzava con il Giornale, ha sostenuto che “gli assunti provenienti dalla redazione di Report sono 8 non 2. E 6 se accetteranno saranno ‘deportati‘ nelle sedi regionali”.

Il conduttore di Report fa riferimento ai 127 giornalisti dichiarati idonei dopo la selezione riservata ai giornalisti professionisti Rai, che porterà alla contrattualizzazione di quei reporter che però non erano stati ancora regolarizzati.

Il problema è che i neo assunti, pur lavorando per altre testate dell’azienda, saranno distribuiti nelle varie Tgr, tra questi ci sono diversi inviati di Report.

Se due giornalisti del programma resteranno su Roma, perché rientrano tra i primi sette in graduatoria, almeno altri cinque che rappresentano nomi noti del programma, qualora accettassero l’assunzione, saranno spediti nelle sedi regionali Rai.

Il Cdr contro Ranucci

Al Coordinamento Cdr Tgr la frase del conduttore non è piaciuta.

“Abbiamo sempre difeso Report e Sigfrido Ranucci, dagli attacchi della politica, di chi vorrebbe silenziare il programma e le sue inchieste, dalle intimidazioni e dagli ignobili attentati. E continueremo a farlo – hanno fatto sapere – perché pensiamo che Report e la sua redazione siano un patrimonio del Servizio Pubblico”.

“Un patrimonio – hanno sottolineato – esattamente come lo sono le tante giornaliste e giornalisti delle redazioni regionali della Rai, che oggi Ranucci, ancora una volta, denigra. Per questo crediamo che le parole del conduttore di Report siano inaccettabili“.

Il Cdr ha proseguito spiegando che “nelle sedi regionali non si viene “deportati” – termine a dir poco infelice e soprattutto irrispettoso per coloro che la deportazione, quella vera, l’hanno subita – ma si entra, grazie all’impegno di Usigrai, per selezione e non per chiamata diretta”.

“Centinaia di colleghi e colleghe hanno portato aria nuova e professionalità nella Tgr con i concorsi pubblici del 2015 e del 2019. Centinaia di colleghi e colleghe che hanno avuto percorsi giornalistici di primo piano, a livello nazionale e internazionale, prima di entrare in Rai. E alla Tgr sono arrivati con spirito costruttivo e un bagaglio di esperienze da condividere. Colleghi e colleghe che chiedono e meritano rispetto”, hanno concluso

L’indignazione di Unirai

Unirai Liberi Giornalisti Rai -Figec ha invece espresso la propria “indignazione” per le parole del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci che definisce “deportazione” l’assunzione di 127 giornalisti precari destinati alla Tgr.

“Tutti finalmente avranno un contratto, un tesserino, regole certe ed un percorso professionale dopo anni di incertezze. La Tgr non è un lager e non ci sono deportati”, hanno replicato.

“Le parole del collega Ranucci inoltre feriscono chi ha subito il dramma vero della deportazione e tutti i circa 800 giornalisti che già lavorano nelle sedi regionali”, hanno aggiunto.

Unirai in una nota ha infine precisato di aver “preteso la regolarizzazione dei contratti atipici applicati nella rete e, oggi, chi legge le parole di Ranucci, puó capire il valore liberatorio di questa grande iniziativa. Basta ai condizionamenti legati al rinnovo delle collaborazioni”.