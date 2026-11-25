Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il giornalista Sigfrido Ranucci ha raccontato, durante un’intervista per la presentazione del suo ultimo libro, di aver pensato al suicidio durante il picco della rilevanza mediatica del caso della bomba esplosa davanti a casa sua, che ha coinvolto Valter Lavitola. Ranucci ha paragonato la sua situazione a quella dell’ex capo della Polizia De Gennaro.

Ranucci e la gogna mediatica su Report

Ranucci ha raccontato del caso che ha portato alla sua esclusione da Report nella Tenuta del Monsignore, a San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini, dove il giornalista stava presentando il suo nuovo libro “Navigare senza paura”, dedicato ai rischi e alle opportunità presentate da internet e dalle tecnologie dell’informazione.

Durante l’evento, le domande hanno riguardato anche la vicenda mediatica e processuale che ha riguardato Ranucci negli ultimi mesi: “Mi ha spaventato la capacità di questo sistema di moltiplicare le notizie e costruire una gogna. Ogni giorno arrivava una versione diversa. Il rumore di fondo ha coperto i fatti, mentre le versioni si rincorrevano senza essere verificate in rete”.

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“È stata tutta un’operazione che aveva l’obiettivo di distruggere l’unica trasmissione che faceva ancora approfondimento nella produzione italiana. Vederlo senza di me mi ha fatto male“, ha dichiarato Ranucci facendo riferimento alla sua esclusione dalla direzione e dalla conduzione di Report, programma di giornalismo d’inchiesta di Rai 3.

La rivelazione sul suicidio

Ranucci ha anche affrontato la vicenda parlandone da un punto di vista più personale: “Oggi si parla di quello che è accaduto a Gianni De Gennaro, ma si dimenticano di quello che hanno scritto su di me, con oltre 3.500 articoli. Non è che il pensiero che ha attraversato De Gennaro, non l’abbia avuto anche io”.

Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, è stato trovato morto lo scorso 21 novembre, in una sua abitazione di campagna. La dinamica e le lettere trovate nella casa e rivolte ai familiari rendono quasi certo che si sia trattato di suicidio. De Gennaro era coinvolto in un’indagine per depistaggio sulla strage di via D’Amelio, in cui morì Paolo Borsellino.

A che punto è il caso Ranucci

La vicenda per cui Ranucci è finito al centro di quella che lui ha definito “gogna mediatica” è iniziata il 16 ottobre 2025, quando un ordigno rudimentale esplose davanti alla porta dell’abitazione del giornalista a Pomezia. Dopo varie indagini, a essere indagato come mandante nel luglio del 2026 è Valter Lavitola, faccendiere e amico di Ranucci.

Secondo l’ipotesi della procura, l’intento era quello di favorire l’ascesa politica di Ranucci, che però si è detto estraneo ai fatti. Circa un mese dopo l’iscrizione di Lavitola nel registro delle notizie di reato, Ranucci è stato escluso dalla conduzione e dalla direzione di Report. La Rai non ha mai indicato una ragione precisa per questa decisione. Proprio oggi il giornalista è stato sentito in procura come persone informata sui fatti.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.