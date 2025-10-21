Sigfrido Ranucci dopo l'attentato sfida e provoca il governo Meloni, cosa ha detto alla manifestazione

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Giornalisti, politici di ogni colore e tanti manifestanti hanno partecipato al grande raduno a sostegno di Sigfrido Ranucci dopo il terribile attentato. Il conduttore di Report è intervenuto a più riprese, ora per ringraziare le persone presenti e ora per commentare l’accaduto: “So che se il tentativo era quello di zittire me e la mia squadra, ha sbagliato obiettivo”, ha precisato riferendosi alla mano che ha armato l’esplosivo. Non sono mancate le stilettate al governo, con un riferimento non troppo velato a Giorgia Meloni: “Diffidate dei politici che non rispondono alla stampa, è un senso di disprezzo per il pubblico”. E la premier, in effetti, non è solita concedersi alle domande di chi fa informazione.

Il messaggio di Sigfrido Ranucci al governo

Ha avuto luogo martedì 21 ottobre a Roma, in piazza Santi Apostoli, la manifestazione Viva la stampa libera organizzata dal Movimento 5 Stelle a sostegno di Sigrido Ranucci dopo l’ordigno esploso di fronte alla sua abitazione, a Pomezia.

Tra le delegazioni politiche scese per strada c’erano anche il Partito Democratico nella persona della segretaria Elly Schlein e Fratelli d’Italia, con la presenza di Lucio Malan, Galeazzo Bignami e Giovanni Donzelli, che di recente è stato vittima di un video fake proprio relativo all’attentato al giornalista.

Giuseppe Conte e Elly Schlein all’evento Viva la stampa libera organizzato dal Movimento 5 Stelle a sostegno di Sigfrido Ranucci

Presa la parola, Ranucci ha considerato “un bel segnale” la presenza di “una delegazione di Fratelli d’Italia” insieme al campo largo. Il giornalista ha sottolineato che esiste “una crescente difficoltà nel fare libera informazione“, un problema che considera non soltanto italiano.

E la libera informazione manca quando le personalità sfuggono alle domande. Lo dice chiaramente Ranucci: “Diffidate dei politici che non rispondono alla stampa, è un senso di disprezzo per il pubblico“. Coloro che si sottraggono alle dinamiche dell’informazione “non si assumono le proprie responsabilità” a differenza di chi se le assume “anche a rischio della propria vita”.

L’appello di Giuseppe Conte

Secondo Giuseppe Conte “per una stampa libera serve una politica responsabile“, per questo l’ex premier invita “il partito della presidente del Consiglio” a “ritirare la querela nei confronti di Ranucci, e così i ministri”.

Pochi giorni fa anche Francesco Storace aveva proposto di ritirare ogni querela nei confronti del collega di Report. Intervistato da Repubblica, ha detto: “Io non sono solo per il diritto, ma per il dovere di critica. E anche per la satira più spietata”, inoltre: “Penso che se tu quereli uno, non gli dai nemmeno il saluto. Figuriamoci davanti a un attentato. Che fai, gli dai la solidarietà?”.

Le parole di Elly Schlein e di Fratelli d’Italia

Sempre a proposito della libertà di stampa, Elly Schlein è ritornata sul feroce scontro avuto con Giorgia Meloni dopo l’attentato a Ranucci. La segretaria Dem aveva detto: “La libertà e la democrazia sono a rischio quando l’estrema destra è al governo”, un concetto che in piazza Santi Apostoli chiarisce: “Chi ha mai detto che la bomba l’ha messa il governo Meloni?”.

Lucio Malan, capogruppo Fdi al Senato, ha preso la parola: “Non troverete mai una nostra proposta per silenziare alcuno in Italia”, ma il dibattito sulle querele temerarie non è finito: “Noi difendiamo la possibilità per tutti di dire ciò che vogliono, ma anche quella di difendersi se vengono dette cose non corrette. È una libertà reciproca”, ha aggiunto Giovanni Donzelli.