Sigfrido Ranucci e la denuncia sulle puntate di Report tagliate, attacco a Urso: "Ci ha querelati"

Dal punto di vista dell’informazione in Italia “viviamo in un Paese malato”. Lo ha detto Sigfrido Ranucci. Il giornalista e conduttore di Report ha ricordato i ridimensionamenti subiti dalla sua trasmissione: “Ci hanno tagliato quattro puntate, eppure il contratto di servizio della Rai prevede di valorizzare il giornalismo d’inchiesta. A firmarlo è stato il ministro dello Sviluppo Economico Adolfo Urso, lo stesso che poi ha querelato quattro nostri colleghi”.

La “legge bavaglio”

Sigfrido Ranucci ha partecipato alla Festa del Fatto Quotidiano al Circo Massimo a Roma. Dal palco ha parlato della situazione della stampa e soprattutto delle restrizioni imposte dalla cosiddetta “legge bavaglio” dei governo Meloni.

Ranucci ha denunciato le crescenti difficoltà del giornalismo investigativo in Italia tra querele, tagli alle puntate e, appunto la “legge bavaglio”.

La “legge bavaglio” in sostanza vieta di pubblicare le ordinanze di custodia cautelare fino all’udienza preliminare. E su questi il conduttore di Report è chiarissimo: “Chi è che non è a favore della presunzione d’innocenza?Io ho 220 querele, sono il primo a dire viva l’innocenza, sempre”.

La presunzione d’innocenza

Il problema, ha spiegato, è capire se l’innocenza “la tuteli con maggiori informazioni o col segreto. Perché il segreto è solamente nella testa di chi ha concepito questa legge.

Perché qualcuno il segreto lo conosce, e se coinvolge tra gli arrestati qualcuno che ha a che fare con la cosa pubblica, può diventare uno strumento di ricatto. Noi stiamo scivolando verso l’oblio di Stato”, ha detto.

In generale, ha spiegato Ranucci, “passiamo più tempo a difenderci che a lavorare. Tra querele, cause civili, il garante della privacy o l’Agcom, siamo costantemente sotto pressione. Ma ciò che mi preoccupa di più è l’indifferenza con cui tutto questo avviene”, ha detto.

Le querele, le puntate tagliate e l’attacco a Urso

Ranucci ha parlato anche delle difficoltà all’interno della redazione di Report, ridimensionata negli ultimi anni: “Ci hanno tagliato quattro puntate, eppure il contratto di servizio della Rai prevede di valorizzare il giornalismo d’inchiesta.

A firmarlo è stato il ministro dello Sviluppo Economico Adolfo Urso, lo stesso che poi ha querelato quattro nostri colleghi. Un paradosso”, ha detto Ranucci.

A proposito di restrizioni per il mondo dell’informazione poi Ranucci ha parlato anche della legge che chiede l’arresto per i giornalisti che divulgano informazioni illecitamente raccolte. Il giornalista ha fatto l’esempio di alcuni consorzi di giornalismo investigativo che raggruppano reporter della stampa internazionale.

Dietro certi consorzi “si nascondono colleghi del Le Monde, del New York Times, della BBC. Noi avevamo realizzato delle inchieste come i Paradise File e i Panama Papers che hanno rivelato miliardi sottratti alla collettività e nascosti nei paradisi fiscali: meno sanità, meno welfare, meno giustizia. Quelle indagini furono possibili grazie a documenti sottratti illecitamente. Negli Stati Uniti i consorzi che le pubblicarono vinsero il Pulitzer. In Italia rischieremmo il carcere“. È il segno, ha concluso Sigfrido Ranucci, “che viviamo in un paese malato”.