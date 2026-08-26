Sigfrido Ranucci e la provocazione alla Rai per l'esclusione da Report: "Non è la prima volta che ci provano"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sigfrido Ranucci torna a parlare del suo possibile addio a Report. Secondo il giornalista è cosa ormai certa e non sembrano esserci possibilità di restare, ma non è pronto a prendere una strada alternativa che gli faccia fare dei passi indietro. A margine di un evento a Cerveteri spiega che non è la prima volta che provano a eliminarlo da Report, ma in questa occasione sembrano più decisi: “Cosa c’è di meglio di Report? Sanremo?”, si domanda.

L’allontanamento da Report

Sigfrido Ranucci torna a parlare del suo allontanamento dal programma Report. Lo fa a Cerveteri, dopo lo spettacolo Diario di un trapezista, quando viene avvicinato dai giornalisti.

Ha dichiarato che sembrano molto decisi nella loro presa di posizione, ma che non è la prima volta che ci tentano: “Hanno chiesto il mio licenziamento nel 2000 quando ritrovai l’intervista a Borsellino, hanno tentato dopo l’inchiesta su Fallujah nel 2005, poi quando c’è stata la storia dell’Autogrill. Ci riprovano adesso”, spiega.

Ranucci passa in rassegna la sua esperienza in Rai, lunga 35 anni: “Sono nato in Rai, il mio sogno sarebbe stato quello di finire in Rai continuando a condurre e soprattutto continuando a far crescere una squadra che ha già delle qualità importanti”, ha dichiarato. Allo stesso tempo sa che non c’è spazio per la conduzione di Report: “Non credo sia questa l’intenzione”.

Il commento sulla squadra

Parla della squadra di Report, non come di un gruppo di persone leali a Sigfrido Ranucci, ma ai pezzi e alle inchieste. Dice infatti: “Non è importante la lealtà nei miei confronti, è importante la lealtà nei confronti del pubblico e della trasmissione”.

Ripercorre la sua esperienza in Rai, passando per diversi ruoli prima di quello che ha occupato a Report: “Ho fatto il mio percorso grazie alle persone che ho incontrato sulla mia strada, Roberto Morrione e Milena Gabanelli”, ne cita due.

Oltre alla squadra, Ranucci evidenzia anche i propri risultati: “Report era la trasmissione più premiata, io sono il giornalista più premiato della storia della Rai”, dice. E aggiunge: “Ho attraversato indenne oltre 240 atti di citazione, querele e mediazioni. Ho tenuto alto il nome della Rai, mettendo a repentaglio la mia vita, quella dei miei cari e anche dei miei inviati”.

Il commento sulle alternative

A Ranucci saranno proposte diverse alternative. Al momento non è previsto un incontro con la dirigenza Rai e lo stesso ha dichiarato di avere informazioni solo tramite i media. Tra le diverse offerte ci sarebbe la gestione di diverse altre testate Rai, ma per lui sarebbe un passo indietro.

Un’altra possibilità è quella della scuola per giornalisti, ma Ranucci stesso fa notare che non ha molto senso questa proposta: se non lo ritengono più adeguato alla conduzione di Report, perché mai dovrebbe educare altri 100 Ranucci nella scuola Rai, si domanda.

Alla fine, su un possibile nuovo incarico, Ranucci risponde con ironia: “Ma di meglio rispetto a Report cosa c’è? Sanremo?”.