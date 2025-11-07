Sigfrido Ranucci e la risposta secretata su Fazzolari in Commissione Antimafia, Procura chiede l'acquisizione

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La Procura ha chiesto l’acquisizione dell’audizione svolta il 4 novembre dal giornalista Sigfrido Ranucci in Commissione Antimafia, parzialmente secretata. Il conduttore di Report aveva richiesto di spegnere i microfoni dopo una domanda dell’ex magistrato e senatore M5s, Roberto Scarpinato, sul sottosegretario Giovanbattista Fazzolari.

Sigfrido Ranucci e la richiesta dei pm

I pm di Roma hanno richiesto l’acquisizione dell’audizione di Sigfrido Ranucci in Commissione Antimafia del 4 novembre scorso. La notizia è riportata da ANSA.

La richiesta è arrivata nell’ambito dell’indagine sull’attentato ai danni del giornalista e conduttore tv, avvenuto il 16 ottobre scorso a Pomezia. Parte dell’audizione di Ranucci, durata circa un’ora, era stata secretata. Il “volto” di Report aveva richiesto che venissero spenti i microfoni in seguito a una domanda formulata dall’ex magistrato e senatore M5s, Roberto Scarpinato, riguardante il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari.

Il giornalista Sigfrido Ranucci e la presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo durante l’audizione in Commissione.

La domanda su Fazzolari a Ranucci in Commissione Antimafia

La domanda fatta da Scarpinato a Ranucci in Commissione Antimafia, che ha spinto il conduttore di Report a chiedere di spegnere i microfoni, era stata la seguente:

“Dopo una puntata di Report che riguardava la presidente del Consiglio Meloni, lei ha dichiarato di essere stato pedinato su richiesta del sottosegretario Fazzolari: ci vuole raccontare meglio questo episodio e farci capire se ci può essere se una connessione con quello che gli è accaduto?”.

La replica di Giovanbattista Fazzolari a Scarpinato e Ranucci

In un’intervista concessa al Corriere della Sera, Giovanbattista Fazzolari aveva commentato duramente quanto avvenuto durante l’audizione di Sigfrido Ranucci in Commissione Antimafia.

Il sottosegretario ha definito l’episodio “grottesco“.

Fazzolari ha poi aggiunto: “Se ti viene chiesto se c’è un collegamento tra l’attentato che ti ha colpito e un esponente del governo, la risposta dovrebbe essere molto chiara: ‘No’. Ranucci ha chiesto, al contrario, di secretare la sua risposta, alimentando il sospetto che quel collegamento ci fosse davvero”.