Sigfrido Ranucci e la rivelazione sul "rigurgito di coscienza" di Agostino Ghiglia dopo la diffida a Report

Sigfrido Ranucci ha subìto un attentato il 9 ottobre. La sua auto è stata fatta saltare in aria sotto casa sua, l’esplosione ha coinvolto anche la macchina della figlia, parcheggiata lì accanto pochi minuti prima. Dopo la minaccia è partita la gara di solidarietà nei confronti del giornalista, alla manifestazione per mostrargli vicinanza ha partecipato anche una delegazione di FdI. Un sostegno bipartisan, che però non ha spinto chi aveva sporto querela contro Report a ritirarla. In seguito all’audizione in Commissione Antimafia, martedì 4 novembre, Ranucci ha rivelato che proprio Agostino Ghiglia, uno dei membri del Garante della Privacy che ha da poco diffidato la trasmissione, avrebbe avuto un “rigurgito di coscienza” dato che “non voleva sanzionare Report tre giorni dopo l’attentato”.

La rivelazione di Ranucci su Ghiglia dopo l’attentato

Sigfrido Ranucci è stato ascoltato in Commissione Antimafia martedì 4 novembre. Il giornalista di Report ha parlato della giornata del 9 ottobre, culminata con l’attentato sotto casa sua.

Subito dopo, però, ai cronisti presenti ha fatto una rivelazione su Agostino Ghiglia, membro del Garante della Privacy, nel mirino della trasmissione per un presunto incontro con Arianna Meloni prima della maxi-multa a Report:

“Io voglio ringraziare Agostino Ghiglia perché è stato l’unico, dei tre che hanno votato, ad aver avuto un rigurgito di coscienza, perché probabilmente non voleva sanzionare Report tre giorni dopo l’attentato. Noi abbiamo dimostrato perché gli altri invece avevano interesse, diciamo anche personale o politico, nel voler sanzionare la trasmissione. Ghiglia purtroppo è rimasto vittima del suo rigurgito di coscienza, perché è andato a chiedere che cosa avrebbe dovuto fare ad Arianna Meloni”.

Il riferimento alla multa per l’audio di Sangiuliano

Il riferimento di Sigfrido Ranucci è all’incontro tra Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, e Agostino Ghiglia, membro del Garante per la Privacy, il giorno prima del voto del Garante sulla sanzione a Report.

La trasmissione è stata infatti condannata a pagare 150 mila euro per aver diffuso l’audio tra l’allora ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e la moglie, giornalista Rai, Federica Corsini: “Noi abbiamo dimostrato che gli altri invece avevano interesse, diciamo anche personale o politico, nel voler sanzionare la trasmissione. Ghiglia purtroppo è rimasto vittima del suo rigurgito di coscienza, perché è andato a chiedere che cosa avrebbe dovuto fare ad Arianna Meloni”, ha detto Ranucci.