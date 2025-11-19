Sigfrido Ranucci e la rivelazione sull'attentato, "l'ordigno avrebbe potuto uccidere, è stato un miracolo"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sigfrido Ranucci è tornato a parlare in tv dell’attentato avvenuto il 16 ottobre scorso all’esterno della sua abitazione a Pomezia. Il giornalista e conduttore di Report ha spiegato che l’ordigno “avrebbe potuto uccidere” e che “solo un miracolo non ha provocato una catastrofe”. Ranucci ha anche sottolineato che “in Italia si respira un clima molto complicato per chi fa giornalismo d’inchiesta“.

La spiegazione di Sigfrido Ranucci sull’attentato

Ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, Sigfrido Ranucci ha raccontato così l’attentato subito il 16 ottobre: “È successo dopo pochi minuti che ero arrivato, in un luogo in cui io passo di solito, in una posizione anche un po’ strategica perché è stato messo in una spalletta del muro del cancello, probabilmente per far sì che non esplodesse verso casa”.

Il giornalista e conduttore di Report ha poi risposto a chi ha parlato di petardi: “Era un ordigno con un chilo di esplosivo, che avrebbe potuto uccidere. Solo un miracolo non ha provocato una catastrofe. Tutte e due le auto, che erano a gas, sono andate distrutte. Se fossero esplose sarebbe venuta giù la palazzina. Bisognerà capire se dietro a questo gesto, che poteva sembrare quasi artigianale, possa esserci una mente raffinata”.

ANSA

Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report.

Le nuove querele a Sigfrido Ranucci dopo l’attentato

Nel corso della trasmissione di La7, Sigfrido Ranucci ha anche rivelato di aver ricevuto ulteriori querele dopo l’attentato.

Le sue parole: “Personalmente ho accumulato 224 tra querele e atti di citazione. Dopo l’attentato, me ne sono arrivate altre quattro o cinque”.

Che clima si respira in Italia secondo Sigfrido Ranucci di Report

Interpellato dal conduttore Giovanni Floris sulla questione, Sigfrido Ranucci ha dichiarato che “in Italia si respira un clima molto complicato per chi fa giornalismo d’inchiesta“.

Il giornalista e conduttore di Report ha sottolineato: “Il nostro Paese è uno dei Paesi che ha pagato il prezzo più alto per la libertà di stampa. Dal Dopoguerra a oggi noi abbiamo avuto 30 giornalisti morti per raccontare le mafie, il terrorismo rosso, quello nero e i conflitti”.

Sigfrido Ranucci ha poi citato un rapporto dell’Associazione Ossigeno, secondo il quale 516 giornalisti in Italia sono minacciati: “È un record europeo”, ha evidenziato.