Sigfrido Ranucci e la smentita della relazione con la stagista Karoline morta, la precisazione sulla storia

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Sigfrido Ranucci è sotto attacco da parte dei media dopo l’arresto del suo amico Valter Lavitola, sospettato di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista. Sotto i riflettori, nonostante in questa vicenda sia la vittima, sono finite puntate di Report presuntamente sparite e persino la vita privata del conduttore. Alcune testate stanno parlando della stagista Karoline, che nel libro di Ranucci è descritta come una donna con cui ebbe una relazione. Il giornalista però smentisce: “si tratta di una parte romanzata”.

Chi è Karoline e come è morta

Come riporta il Corriere della Sera, nel libro autobiografico “La scelta“, pubblicato da Sigfrido Ranucci, si parla di tre donne: Karoline, Emilia e Lavinia.

Karoline sarebbe stata una producer della tv svizzera che aveva chiesto di fare uno stage nella trasmissione Report e con la quale il conduttore avrebbe iniziato una relazione. Tempo dopo la donna avrebbe trovato una mail di Emilia, un’altra presunta amante del giornalista, scoprendo il tradimento di lui.

ANSA

Dopo una lite, Karoline sarebbe scappata via e sarebbe stata investita da un SUV perdendo la vita.

La smentita di Sigfrido Ranucci

A seguito dei vari articoli che hanno riportato brani tratti dal libro “La scelta” suggerendo che la vita privata del conduttore fosse poco limpida, Sigfrido Ranucci ha pubblicato un post per spiegare la sua verità.

“Anche oggi sono costretto a smentire il fango quotidiano“, ha scritto su Facebook.

“Contrariamente a quanto scritto da alcuni giornali e social che non hanno distinto parti reali da quelle romanzate del libro, non ho mai avuto rapporti con stagiste“, ha chiarito il conduttore di Report.

“Infatti appare singolare – si legge ancora nel post – ma non casuale, che su oltre 350 pagine, dove ci sono agguati dei politici ai miei danni e ai danni della libertà di stampa, abbiano selezionato e male solo le pagine di gossip“.

Le altre smentite di Ranucci

Sempre nello stesso post su Facebook, Ranucci ha sottolineato che sono “falsi anche gli incontri con presunti agenti del servizio segreto Aise“.

“Le interlocuzioni sono avvenute sempre attraverso vie istituzionali come si deve a una trasmissione del servizio pubblico”, ha chiarito.

“È falso anche che Walter Lavitola abbia avuto un ruolo sulla puntata sulla massoneria realizzata da Luca Chianca”, ha sottolineato.

“Inoltre nessun ruolo ha avuto Maria Rosaria Boccia nell’inchiesta sulla maestra Venezi, realizzata in autonomia da Luca Bertazzoni e Giulia Presutti”, ha concluso.