Sigfrido Ranucci e le repliche di Report sospese dalla Rai, "Stessa lettura delle bombe messe per amore"

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Sigfrido Ranucci è tornato a parlare nel merito della sospensione delle repliche di Report decisa dalla Rai. Il conduttore ha accusato la Tv pubblica di dare adito a una lettura non confermata dell’attentato a suo carico. Ranucci ha poi elencato tutte le vicende che le inchieste incluse nelle repliche hanno affrontato.

Ranucci attacca la Rai dopo lo stop alle repliche di Report

Il conduttore di Report Sigfrido Ranucci ha pubblicato un post su Facebook commentando la decisione della Rai di sospendere le repliche estive della trasmissione in attesa che si chiarisca la vicenda che riguarda l’attentato dello scorso 16 ottobre ai danni del giornalista:

Sospendere le repliche di Report per cautelare un marchio aziendale è una decisione che rischia di avere la stessa lettura che le bombe davanti casa mia siano state messe per amore.

ANSA

Ranucci fa riferimento alla teoria avanzata da alcuni commentatori e, al momento, in nessun modo confermata dalle indagini, che Valter Lavitola, indagato per l’attentato, abbia organizzato l’esplosione per lanciare la carriera politica di Ranucci.

Le vicende che le repliche avrebbero trattato

Ranucci ha poi dedicato spazio ai temi delle inchieste che sarebbero state trasmesse nuovamente in replica su Rai 3.

Alcune di esse sono il crollo del Ponte Morandi a Genova, l’esternalizzazione ad aziende cinesi dell’alta moda, l’inchiesta sul garante della privacy, che aveva causato molte polemiche con l’autorità, e quella sul Servizio sanitario.

Le repliche avrebbero dovuto andare in onda nel periodo estivo, fino all’inizio della nuova stagione, a novembre. Le puntate previste per l’autunno sono, al momento, state confermate.

Il pensiero alle persone coinvolte e loro familiari

Ranucci ha concluso il post con un pensiero alle famiglie delle vittime e a tutte le persone coinvolte in queste vicende:

Come giornalista Rai sono rammaricato per i familiari delle vittime delle mancate manutenzioni delle infrastrutture dei ponti, a quelli dei magistrati e degli uomini delle scorte uccisi, ai familiari di chi è vittima della mala sanità e tutti gli altri. Coltivare la memoria è una risorsa ma anche un incubo per chi la teme. Forse ti può interessare Valter Lavitola e l'attentato a Ranucci, "Inizio a mettere in discussione l'amicizia con lui" L'ex editore respinge l'ipotesi dell'autoattentato ai danni del conduttore di "Report". Intanto la Procura prosegue le indagini

“Comunque queste puntate, al momento le troverete su Raiplay” ha quindi concluso Ranucci.