Sigfrido Ranucci escluso da Report, conduzione affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi: la decisione

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È arrivata la notizia ufficiale dell’allontanamento di Sigfrido Ranucci da Report. Non un addio voluto, ma una decisione presa dall’alto e non solo. La conduzione passa a due giornalisti professionisti: Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Ad abbandonarlo sarebbe stato lo stesso gruppo di lavoro su cui Ranucci aveva speso parole di miele solo pochi giorni prima. Report cambia conduzione, anche se resta interna, e la Rai parla di una nuova fase. Resta da definire il futuro professionale di Ranucci.

Report ha due nuovi conduttori

L’ufficio stampa della Rai ha annunciato che Report ha una nuova conduzione. La notizia arriva in anticipo rispetto a quello che lasciavano credere le ultime dichiarazioni di Sigfrido Ranucci, nelle quali faceva presente l’intenzione di tenere una futura riunione con i propri collaboratori.

La Rai il 28 agosto, poco prima delle 17:00, ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione di Report viene affidata a due giornalisti risultati vincitori della selezione Rai per giornalisti professionisti.

Si tratta di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Sono entrambi giornalisti con anni di inchieste alle spalle. Presutti è una giornalista inviata di Report, molto legata al giornalismo investigativo e alla realizzazione di inchieste su temi di interesse pubblico. Daniele Piervincenzi è stato invece inviato e conduttore di programmi Rai quali Nemo – Nessuno escluso e Popolo sovrano, lavorando su temi quali criminalità, periferie e realtà territoriali.

Abbandonato dai suoi collaboratori

Il Corriere della Sera ricostruisce l’abbandono dei collaboratori di Sigfrido Ranucci prima ancora dell’ufficialità della notizia da parte della Rai. Mercoledì scorso, secondo quanto riportato dal quotidiano, il conduttore sarebbe stato scaricato dai suoi inviati di fiducia.

All’interno di una chat della redazione si sarebbero creati due gruppi distinti: quelli pronti a sostenere Ranucci con un comunicato pubblico e quelli che preferivano un allontanamento definitivo.

Sarebbero stati proprio i big, ovvero coloro sui quali Ranucci ha investito di più negli ultimi anni, ad aver lasciato il gruppo redigendo una propria nota firmata “gli inviati di Report”. Secondo il Corriere dietro ci sarebbero Giorgio Mottola, Giulio Valesini, Giulia Innocenzi, Paolo Mondani, Bernardo Iovene, Manuele Bonaccorsi e Danilo Procaccianti. Il quotidiano parla di “fonti interne”.

Cosa c’è nel testo

Il documento descritto dal Corriere premette l’annunciata rimozione di Ranucci come qualcosa dato per scontato, ma che non avrebbe a che fare solo con la vicenda Lavitola. Secondo il documento, l’allontanamento di Ranucci dalla conduzione di Report seguirebbe un “preciso disegno politico”.

Si parla di attacco deliberato dei media a “uno degli ultimi presidi di libertà e di indipendenza informativa del servizio pubblico” e per questo si chiede alla Rai di difendere “uno dei suoi marchi più prestigiosi”. Gli inviati esprimono quindi contrarietà a qualsiasi ipotesi di conduzione e capo autore esterno.

“Qualsiasi scelta differente sarà da noi giudicata come ostile e tesa alla normalizzazione e al commissariamento del programma”. La Rai avrebbe ascoltato in parte proponendo un elemento interno, anche se la decisione è stata presa con concorso.