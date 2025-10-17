Sigfrido Ranucci in lacrime dopo l'attentato, il video del giornalista commosso in Rai e le urla dal presidio

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Tante le persone che si sono radunate davanti alla sede Rai di via Teulada, a Roma, per esprimere solidarietà a Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, dopo l’attentato avvenuto davanti alla sua abitazione di Campo Ascolano, a Pomezia. Una bomba con circa 1 kg di esplosivo ha distrutto la sua auto e quella della figlia. Il giornalista, dal balcone, ha salutato commosso asciugandosi le lacrime.

Presidio per Ranucci

Per ragioni di sicurezza, Ranucci non è sceso in strada, ma si è affacciato dal balcone della redazione di Report, visibilmente commosso, per salutare e ringraziare i manifestanti. Dalla folla si sono levati cori: “Forza! Forza!” e “Siamo noi la tua scorta“.

Al presidio hanno partecipato Usigrai, Cgil, Fnsi, Stampa Romana, l’Associazione nazionale magistrati, l’Anpi, associazioni studentesche e numerosi rappresentanti politici, in particolare delle forze di opposizione.

ANSA

Roma, 17 ottobre 2025 – Il giornalista Sigfrido Ranucci si affaccia dal balcone della redazione di Report per salutare il presidio in sua solidarietà riunitosi sotto la sede Rai di Via Teulada dopo l’attentato intimidatorio subito nella notte

“L’attentato a Ranucci riguarda tutti noi – ha detto Daniele Macheda, segretario Usigrai – basta con questo stillicidio e questi attacchi ai giornalisti. Report è stata oggetto di decine di querele peraltro tutte vinte. Chiediamo che vengano ritirate e che vengano ripristinate e trasmesse le 4 puntate eliminate di Report”.

Bomba davanti casa di Sigfrido Ranucci

Nessun ferito, ma il messaggio della bomba è chiarissimo. Ranucci, negli anni, è stato bersaglio di dozzine di minacce e tentativi di intimidazione, fra cui l’invio di alcuni proiettili. Ranucci era già sotto scorta.

Ma la bomba davanti casa rappresenta il punto di non ritorno. Fra l’altro, come ha detto il giornalista, la figlia era passata nei pressi della zona dello scoppio solo poco tempo prima.

Le indagini sulla bomba

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per danneggiamento aggravato dal metodo mafioso e violazione della legge sulle armi.

Ranucci è stato ascoltato per circa due ore dal procuratore Francesco Lo Voi e dal pm Carlo Villani della Direzione distrettuale antimafia.

“Abbiamo delineato con i magistrati un contesto. Ci sono quattro-cinque tracce importanti che però per coincidenza alla fine riconducono sempre agli stessi ambiti. Sono cose molto complesse da provare”, ha detto Ranucci lasciando gli uffici giudiziari.

Il giornalista ha spiegato che l’ordigno era stato collocato nel punto esatto dove parcheggia abitualmente la sua auto. Il fatto preoccupa perché “è vero che si tratta di un ordigno rudimentale”, ma era “stato posizionato dove sono rientrato” quindi il responsabile “conosce le mie abitudini, perché lo ha messo in un punto dove passo solitamente”, ha aggiunto il giornalista.

La Dda, “ovviamente ha cercato di capire la nostra attenzione sulla criminalità organizzata”, ha aggiunto Ranucci parlando dell’attività della redazione di Report.

I verbali dell’audizione sono stati secretati. Dal 2021 Ranucci ha sporto diverse denunce per minacce, quattro delle quali particolarmente gravi.

“Era dai tempi dell’attentato a Costanzo che non si verificava un atto del genere contro un giornalista”, ha dichiarato Ranucci.

Uomo incappucciato vicino casa del giornalista di Report

Un passante avrebbe inoltre segnalato la presenza di un uomo incappucciato vicino all’abitazione poco prima dell’esplosione. Nelle vicinanze, i carabinieri hanno trovato una Fiat 500X rubata, poi bonificata dagli artificieri: nessuna traccia di esplosivo al suo interno.