Sigfrido Ranucci insultato sui social da un operaio, esponente Avs chiede di ritirare la querela da 5mila euro

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un appello lanciato sui social per ritirare la richiesta di 5mila euro di danni di Sigfrido Rannucci all’operaio che l’ha insultato. Il portavoce provinciale di Treviso di Alleanza Verdi-Sinistra, Stefano Dall’Agata, ha preso a cuore il caso e ha deciso di fare da intermediario per convincere l’ex conduttore di Report a rinunciare al risarcimento fissato nella querela per diffamazione.

La querela di Sigfrido Ranucci

La denuncia è partita in reazione a un commento pubblicato su Instagram da un 45enne di Oderzo, in provincia di Treviso, contro l’ex volto storico di Report.

Come riportato dal Corriere della Sera, il legale del giornalista, l’avvocato Edno Gargano, ha presentato una querela per diffamazione con una richiesta di risarcimento di 5mila euro.

Le difficoltà dell’operaio e l’intervento dell’esponente di Avs

Una cifra che, secondo quanto riferito da La Tribuna di Treviso, l’operaio potrebbe avere difficoltà a pagare, dato che si troverebbe in una situazione economica complicata e avrebbe anche subito uno sfratto per morosità.

A interessarsi della vicenda è stato l’attivista e portavoce di Avs a Treviso Stefano Dall’Agata, che ha diffuso un appello sui social per farsi da mediatore e “fermare la querela”, prima che arrivi nelle aule di un tribunale.

L’appello di Stefano Dall’Agata

Convinto di farsi carico della controversia, Dall’Agata ha chiesto al 45enne di Oderzo di contattarlo, sottolineando che una “richiesta di risarcimento di 5mila euro non pesa allo stesso modo sulle tasche di un operaio e su quelle di chi guadagna di più”.

“Da lavoratore capisco la situazione in cui si è trovato il 45enne, che da quanto si apprende versa in condizioni economiche difficili” ha affermato.

L’obiettivo dell’esponente provinciale di Avs è di provare a chiudere il caso con delle scuse ufficiali, convincendo il legale di Ranucci a rinunciare alla somma richiesta.