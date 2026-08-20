Sigfrido Ranucci interviene via sms a In Onda, la trovata per evitare il licenziamento dopo l'avvertimento Rai

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nuovo capitolo del caso Ranucci-Lavitola dopo che il secondo è stato arrestato e ha confessato di essere stato lui il mandante dell’attentato contro il primo. A In Onda, il giornalista è intervenuto in modo indiretto, inviando alcuni sms a conduttori e ospiti, una trovata per evitare il licenziamento dalla Rai dopo che l’azienda l’aveva spinto a non rilasciare dichiarazioni non autorizzate, pena l’apertura di procedimenti interni.

Sigfrido Ranucci “parla” a In Onda

Sigfrido Ranucci torna a parlare, anche se in modo indiretto. Lo ha fatto attraverso alcuni sms che ha inviato a conduttori e ospiti di In Onda che stava andando in diretta su La7 nella serata del 19 agosto.

I suoi messaggi sono stati letti durante la trasmissione e in essi il giornalista e conduttore di Report ha smentito alcune delle voci e delle dichiarazioni che a lui erano state attribuite nelle scorse ore. Il motivo dell’utilizzo di questo escamotage è da ritrovare nell’avvertimento lanciatogli dalla Rai affinché non rilasciasse dichiarazioni non concordate con la sua azienda.

ANSA

I virgolettati smentiti su Lavitola

Di fatti, Ranucci è stato ospite di In Onda pur non essendo presente nello studio della trasmissione di La7. Prima, la conduttrice Marianna Aprile ha letto un lancio di Ansa appena battuto con delle sue parole, poi lo stesso giornalista si è rivolto, in privato, all’altro conduttore, Luca Telese, e al collega nonché direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi.

Gli sms di Sigfrido Ranucci sono stati da loro letti in diretta, rappresentando quindi un suo intervento nel contesto del programma e in risposta ad alcuni virgolettati circolati nelle scorse ore che lo stesso giornalista ha smentito.

Un modo di partecipare al programma piuttosto curioso che ha spinto la stessa Aprile, dopo il secondo messaggino in pochi minuti, a chiosare così: “L’unica trasmissione interattiva del palinsesto italiano”.

L’ipotesi licenziamento dalla Rai

La successione dei fatti parte da un’Ansa che riprende alcune parole di Ranucci pronunciate a Fiera di Primiero, in Trentino dove si trovava per lo spettacolo teatrale “Diario di un trapezista”, tratto dalla sua autobiografia “La scelta”.

Qui, incalzato dai giornalisti, spiega di non essere più libero di rilasciare dichiarazioni senza il via libera dell’azienda.

“Non posso dirvi niente perché questa mattina la Rai mi ha ricordato che per ogni dichiarazione devo chiedere autorizzazione, altrimenti si riapre codice etico, audit, processo disciplinare. E al terzo provvedimento disciplinare c’è il licenziamento. Non mi pare il caso di agevolare le cose, visto che oggi per l’azienda l’unico problema sono io”, ha chiosato.

Gli sms letti in diretta

Nonostante l’avvertimento dell’azienda pubblica e il vincolo imposto, nel corso della puntata Ranucci invia un paio di sms prima a Telese e poi un altro, simile, a Fittipaldi ed entrambi li leggono, di fatti riportando le correzioni del loro collega della Rai.

“Non ho mai detto alla procura di cercare dei terzi. Non ho mai detto che Lavitola è un caso psichiatrico”, scrive il giornalista, letto dal conduttore. In trasmissione, infatti, si stava discutendo di tali virgolettati che erano comparsi in un colloquio pubblicato da Repubblica.

Quindi tocca al direttore di Domani leggere un nuovo messaggio di Ranucci: “Mi scrive Ranucci e mi chiede di precisare che non solo non ha mai detto alla procura di cercare terzi, ma soprattutto che non ha detto che Lavitola è un caso psichiatrico e che i virgolettati che gli sono stati attribuiti non sono i suoi, ma sono dei suoi fan”.