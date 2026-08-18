Sigfrido Ranucci, la giudice Clementina Forleo contro il giornalista: "In un Paese normale sarebbe indagato"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Fra chi chiede conto degli ultimi eventi a Sigfrido Ranucci c’è anche un nome di peso, quello della magistrata Clementina Forleo, famosa per le numerose partecipazioni televisive, soprattutto anni or sono nelle trasmissioni di Michele Santoro. Ed anche per essersi fatta la nomea di giudice anti-sistema. “In un Paese normale Ranucci sarebbe stato già indagato per estorsione“, ha tuonato Forleo su Facebook.

Clementina Forleo contro Sigfrido Ranucci

Il riferimento della giudice Forleo è a una frase attribuita a Ranucci, riportata fra gli altri anche dal Foglio: “Se mi tolgono la conduzione, allora ci divertiamo”, “nel mio telefono ho le chat di tutti”.

Le cronache attribuiscono a Ranucci la volontà di rimanere saldamente alla guida di Report. Per mandarlo via, insomma, la Rai dovrebbe cacciarlo. E stando alle ricostruzioni di stampa, il giornalista risponderebbe pubblicando chat private.

ANSA

“Chi sta ricattando Ranucci?”, si domanda su Facebook la magistrata Clementina Forleo. “Perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report (trasmissione del servizio pubblico) con la minaccia di spifferare le chat con ‘tutti’? E chi sono i ‘tutti’ di cui parla?”.

L’affondo della giudice Forleo su Ranucci

Poi l’affondo: “In un Paese normale (attentato falso o vero a parte) Ranucci sarebbe stato già indagato per estorsione e i suoi telefoni sequestrati: solo per tali gravi intimidazioni“.

E ancora: “Voglio credere che sarà così e che è solo una questione di tempo: non tutti i magistrati appartengono alla categoria del ‘tanto meglio'”.

Clementina Forleo e l’amicizia Ranucci-Lavitola “a prova di Bomba”

In un precedente post, la giudice Clementina Forleo pungeva Ranucci utilizzando l’arma del sarcasmo: “Chiunque, ma proprio chiunque, dovrebbe avere un amico come Sigfrido“.

Il motivo: “Uno che se gli telefoni dopo essere stato indagato e perquisito come presunto mandante della bomba che ha deflagrato la sua macchina e quella di sua figlia non ti attacca il telefono in faccia infuriato e non ti manda nemmeno a fare in cu*o”.

“No. Ti risponde. Ti parla. E ti aiuta, in buonafede, come rimarca la GIP, a fare mente locale perché tu stai cercando un modo per far intendere che quel giorno eri da un’altra parte. Questa è la vera essenza dell’amicizia. Un’amicizia a prova di bomba”, ha graffiato la magistrata.