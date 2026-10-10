Sigfrido Ranucci, la squadra di Report commenta il ricorso respinto: "Mai sfiduciato"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Le ultime notizie su Sigfrido Ranucci riguardano le reazioni al ricorso respinto per tornare alla conduzione di Report. In un comunicato la redazione del programma Rai ha commentato la decisione del Tribunale di Roma e rivelato la proposta rifiutata dalla tv di Stato di affiancare due coautori al giornalista. “Si chiude una vicenda che per tutti noi è stata dolorosa” sottolineano in una nota. “Nessuno di noi ha mai sfiduciato Sigfrido, né ha mai chiesto la sua rimozione”.

Sigfrido Ranucci ricorso respinto, cosa è successo

Come ricorda l’ANSA, il Tribunale del Lavoro di Roma ha rigettato il ricorso urgente presentato da Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report, decisa dalla Rai ad agosto.

Tra le motivazioni si legge che la decisione della Rai “appare, a un esame sommario e per i rilievi svolti, sganciata dalla parallela vicenda disciplinare e adottata quale mezzo di risoluzione della situazione di tensione interna creatasi tra i membri della redazione e, come tale, strumento di tutela del sereno operare di questa nel rispetto della normativa di legge”.

Sigfrido Ranucci aveva commentato all’ANSA la decisione del giudice.

“Che io rispetti la sentenza del giudice è ovvio: mi sono sempre battuto per l’indipendenza della magistratura e battersi per un valore del genere non significa togliersi la maglietta quando non ti fa comodo per poi rimetterla all’occorrenza”, le parole del giornalista.

La reazione della redazione di Report

Con una nota pubblicata dall’ANSA, la redazione di Report ha voluto commentare il ricorso respinto.

“In questi mesi è stata alimentata la narrazione di una redazione spaccata, divisa tra traditori e collaborazionisti. Non è così”.

“Già a giugno, prima dello scandalo Lavitola il gruppo degli inviati aveva proposto di affiancare a Sigfrido due coautori nella gestione del programma. La proposta, tuttavia, non aveva avuto seguito. Poi a luglio tutta la squadra aveva avanzato una nuova proposta che prevedeva due coautori al suo fianco e un coordinamento della redazione e degli inviati. L’abbiamo discussa e votata in assemblea, alla luce del sole, quasi all’unanimità. Lo scopo era uno solo: non lasciarlo solo nel momento più difficile e mettere in prima linea la squadra, a protezione del programma”, si legge nella nota.

La proposta rifiutata

La nota della redazione spiega anche che la proposta non è stata accolta.

“Quella proposta non è stata accolta e forse non è stata compresa. Ma nessuno di noi ha mai sfiduciato Sigfrido, né ha mai chiesto la sua rimozione. Le decisioni sulla conduzione le ha prese l’azienda e ci siamo battuti perché non fosse minacciata l’autonomia e l’indipendenza del nostro lavoro. Report non prende ordini dalla politica, né da chi ha chiesto di cambiarlo né da chi lo difende. Report non è influenzabile da poteri più o meno forti ne’ da gruppi di interesse. È sempre stato un lavoro collettivo e continuerà a esserlo. Alle polemiche risponderemo come abbiamo sempre fatto: con le inchieste”, scrive la redazione di Report.