Sigfrido Ranucci lascia la redazione di Report e mostra la lettera di Piero Marrazzo, cosa c'era scritto

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sigfrido Ranucci nelle scorse ore si è recato nell’ufficio in Rai che ha occupato per anni. Ha iniziato a preparare gli scatoloni e a fare pulizia, dopo essere stato rimosso dai vertici dell’azienda dalla conduzione di Report. Ha mostrato il momento sui social, attraverso un video, in cui è spuntata una lettera che gli inviò Piero Marrazzo nel 2006.

Report, Sigfrido Ranucci lascia l’ufficio e inquadra una lettera di Piero Marrazzo

Ranucci ha volontariamente inquadrato una lettera che gli inviò Piero Marrazzo il 16 ottobre del 2006. Il politico, allora, era presidente della Regione Lazio. Il messaggio era una risposta data a Milena Gabanelli.

Marrazzo, all’epoca, informava la conduttrice che non avrebbe potuto fare l’intervista richiesta da Report per impegni già assunti. Nel comunicare la sua decisione, però, sostenne che la trasmissione svolgeva un lavoro utile per i cittadini.

ANSA

Ed è probabilmente per questo passaggio che Ranucci l’ha inquadrata.

La lettera a Report di Piero Marrazzo: cosa ha scritto l’ex governatore del Lazio

“Purtroppo – scriveva Marrazzo – per impegni pregressi, non mi è possibile aderire alla richiesta di un’intervista con la vostra trasmissione. Tuttavia, nelle scorse settimane, tramite il mio ufficio stampa, ho messo a disposizione del giornalista e dei tuoi colleghi la possibilità di incontrare alcuni assessori competenti per le materie oggetto della vostra inchiesta, così come dirigenti e responsabili degli assessorati e delle aziende collegate alla Regione”.

“Mi risulta – proseguiva l’allora governatore del Lazio – che una serie di interviste siano state già realizzate e altre si potranno concordare secondo le tue esigenze e quelle della redazione”.

“Come sai – aggiungeva Marrazzo – abbiamo ereditato una situazione per molti versi complicata e in molti casi la continuità amministrativa, prevista dalle norme vigenti, ci obbliga a rispettare impegni e contratti, anche quando non se ne condividano i presupposti”.

“Stiamo comunque lavorando e siamo quindi disponibili nei confronti del vostro lavoro che ritengo utile per informare i cittadini e per evidenziare storture ed errori sempre possibili nella pratica amministrativa, ma comunque da correggere. Cordiali saluti”, concludeva Marrazzo.

Valter Lavitola resta in carcere

Nel frattempo proseguono le indagini e Valter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci, resta in carcere. Lo hanno deciso i giudici del Riesame di Roma respingendo l’istanza dei difensori. Confermata per l’indagato l’aggravante del metodo mafioso.