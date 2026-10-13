Sigfrido Ranucci lascia Report, l'addio sui social: il video mentre fa gli scatoloni e svuota l'ufficio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sigfrido Ranucci ha lasciato la redazione di Report e ha salutato il pubblico con un video sui social, che lo mostra mentre prepara gli scatoloni. La Rai lo aveva rimosso dalla conduzione ad agosto, dopo il caso sui suoi rapporti con Valter Lavitola, e il tribunale del Lavoro di Roma ha confermato la decisione. Nel post d’addio il giornalista ricorda circa 500 puntate, parla di «modalità così mostruose» che non avrebbe mai immaginato e assicura di non avere rimpianti: «Rifarei tutto, perché ho scelto di difendere dei principi».