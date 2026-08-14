Sigfrido Ranucci lavora alle nuove puntate di Report, lo scontro con la Rai arriva alla Commissione Europea
Sigfrido Ranucci prosegue il lavoro su Report. Il Pd denuncia le pressioni di Salvini alla Commissione UE per violazione del Media Freedom Act
La bufera attorno a Report e alla Rai travalica i confini nazionali. Nonostante le forti pressioni di esponenti di governo per chiederne la sospensione a seguito dell'”affaire Lavitola”, Sigfrido Ranucci prosegue il lavoro per il nuovo ciclo del programma. Fonti di Viale Mazzini escludono passi indietro o dimissioni, smentendo anche le voci su eventuali richieste di risarcimento del conduttore.
- Lo scontro tra Salvini e il Pd su Ranucci
- Perché il caso Report arriverà a Bruxelles
- Cosa ha detto l'avvocato di Ranucci
Lo scontro tra Salvini e il Pd su Ranucci
L’escalation mediatica è esplosa a seguito dei ripetuti interventi del vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, il quale ha chiesto apertamente ai vertici aziendali di sollevare il giornalista dalla conduzione della storica trasmissione d’inchiesta.
Come riporta ANSA, questa presa di posizione ha provocato un’immediata e durissima reazione da parte delle forze di opposizione, convinte che si stia consumando un attacco senza precedenti all’autonomia dell’informazione pubblica.
In particolare, Sandro Ruotolo, eurodeputato e responsabile Informazione della segreteria del Partito Democratico, ha deciso di portare la vertenza sul piano internazionale.
L’esponente dem ha inviato un esposto formale alla vicepresidente esecutiva della Commissione Europea, Henna Virkkunen, per sollecitare un’attenzione immediata sulle ingerenze del governo italiano.
Perché il caso Report arriverà a Bruxelles
Al centro del ricorso presentato a Bruxelles vi è la presunta violazione dell’European Media Freedom Act, il regolamento comunitario approvato per tutelare l’indipendenza e il pluralismo dei media nell’Unione.
Nello specifico, la denuncia richiama l’attenzione sugli articoli 4 e 5 della normativa, i quali vietano in modo severo alle autorità pubbliche e ai governi nazionali di esercitare pressioni dirette o indirette sulle scelte editoriali dei singoli media, imponendo al contempo agli Stati membri di garantire l’autonomia gestionale del servizio pubblico.
Secondo la posizione espressa dal Pd, non può essere l’esecutivo a stabilire chi debba o non debba condurre un programma televisivo.
Cosa ha detto l’avvocato di Ranucci
Sulla complessa vicenda è intervenuto con decisione anche il legale di Ranucci, l’avvocato Roberto De Vita, denunciando un palese paradosso morale e democratico.
Il legale ha sottolineato come la vittima di un serio attentato – su cui sta indagando la magistratura senza muovere alcuna contestazione al giornalista – venga oggi dipinta dalla politica come responsabile di un presunto danno d’immagine per l’azienda.
Nel frattempo, mentre la relazione del Comitato Etico è arrivata sul tavolo dell’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi, gli incontri tra Ranucci e il direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini confermano che la redazione prosegue regolarmente la produzione delle nuove puntate.