Sigfrido Ranucci nella polemica per gli audio su "massoni e mafiosi in Rai", conduzione di Report a rischio

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un’intercettazione di Sigfrido Ranucci contro la Rai gonfia la bufera su Report. “Anche dentro la Rai c’è un po’ di mafia, un po’ di massoneria” ha detto il conduttore in un audio diffuso dalla stampa, scatenando la reazione dei componenti di Fratelli d’Italia della Commissione Vigilanza. Frasi che metterebbero la trasmissione ancora più nel mirino dell’azienda, dopo l’avvio di approfondimenti annunciato da Viale Mazzini sui rapporti tra il giornalista e il presunto mandante dell’attentato nei suoi confronti, Valter Lavitola.

L’intercettazione di Sigfrido Ranucci

Nell’intercettazione pubblicata dal quotidiano La Verità si sente Ranucci parlare al telefono con la giornalista e comunicatrice Valentina Pelliccia, facendo riferimento alla presunta presenza di mafia e massoneria all’interno della Rai e spiegando che “è da dentro che si fanno le battaglie”.

Frasi che hanno suscitato l’indignazione dei componenti della maggioranza in Commissione Vigilanza Rai, andati subito all’attacco del conduttore.

ANSA

La polemica sull’audio contro la Rai

A censurare le parole di Ranucci sono stati per primi gli esponenti di Fratelli d’Italia in Vigilanza: “Si tratta di affermazioni pesantissime fatte da un dirigente contro la sua stessa azienda, che gettano ombre inquietanti sulla Rai – hanno dichiarato – Dinanzi a queste dichiarazioni delle due l’una: o Ranucci esce allo scoperto e denuncia pubblicamente la presenza della massoneria e della criminalità organizza in Rai, oppure l’Azienda deve tutelarsi da queste accuse infamanti e gravemente lesive della sua immagine, intervenendo contro il conduttore”.

Una linea condivisa anche dai colleghi di Forza Italia, per i quali ”il suo metodo è sempre quello dell’allusione generalizzata che, del resto, impiega abbondantemente nella sua attività televisiva. Ma ci dica, a questo punto, chi sono i massoni ed i mafiosi all’interno della Rai. O si fanno riferimenti precisi, oppure si dimostra, una volta di più, che il metodo Ranucci è quello di accusare tutti facendo dei polveroni, così come abbiamo visto in decine e decide di servizi delle sue trasmissioni in questi anni. È un metodo inaccettabile”.

Secondo il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, componente della bicamerale “l’Azienda ha l’obbligo di adottare subito i provvedimenti necessari per proteggere il decoro della Rai e il lavoro delle migliaia di professionisti che vi operano quotidianamente”.

Le frasi di Ranucci sono state contestate anche dal sindacato interno dei giornalisti, Unirai Figec: ”Se si trattasse di affermazioni prive di riscontri, allora risulterebbero offensive nei confronti delle migliaia di lavoratrici e lavoratori Rai che ogni giorno svolgono con serietà e onestà il proprio servizio e, in tal caso, intervengano l’Audit Rai e l’Ordine dei Giornalisti con gli strumenti di propria competenza”.

La replica di Ranucci e il futuro di Report

Il conduttore di Report ha replicato alle accuse con un intervento al Tg1, sottolineando che l’audio “riporta fatti che, se sono stati riscontrati, sono stati sicuramente denunciati, come sempre da parte del sottoscritto quando verificati. Se invece è un audio privato, è stato diffuso senza la mia autorizzazione. È grave anche questo”.

L’intercettazione rischierebbe di mettere ancora più in dubbio il destino di Report, sul quale l’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, in un’intervista a Milano Finanza, era sembrato ottimista, prima che scoppiasse la nuova polemica.

”Abbiamo attivato il comitato etico come strumento previsto per analizzare quello che sta avvenendo – aveva detto spiegando le indagini della Rai su Ranucci – quello che si sta scoprendo anche dai giornali, anche per verificare che i materiali e le inchieste di cui si sta parlando in questi giorni non abbiano avuto impatti sul ruolo di servizio pubblico e sul ruolo che la Rai deve svolgere rispetto al contratto di servizio”.

“Report è un format della Rai di proprietà della Rai non è di proprietà di nessun altro e quindi per noi è un patrimonio editoriale da mantenere. Quindi Report va avanti perché è un Brand Rai, è sempre esistito e continuerà a esistere anche dopo, a prescindere da chi lo conduce e dagli amministratori delegati” aveva assicurato.