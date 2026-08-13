Sigfrido Ranucci non crede alla confessione di Valter Lavitola e rilancia su Report: "Mi devono cacciare loro"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Valter Lavitola ha confessato di essere stato il mandante dell’attentato contro Sigfrido Ranucci. Spiega di averlo fatto per il suo bene, perché minacciato da gente pericolosa e bisognoso di maggior protezione. Chi gli è vicino, afferma che Ranucci non crede a una parola dell’amico: la spiegazione non regge e dietro deve necessariamente esserci qualcun altro. Nel frattempo, il giornalista ribadisce l’intenzione di restare a capo della redazione di Report.

Sigfrido Ranucci sotto shock

Chi ha avuto la possibilità di sentirlo nelle scorse ore, riporta Repubblica, descrive Sigfrido Ranucci come “sbalordito”.

“Non ci credo, – continuerebbe a ripetere – non credo al movente svelato da Lavitola durante l’interrogatorio a Rebibbia”.

ANSA

Lavitola afferma di averlo fatto per il bene dell’amico, minacciato da altri, ben più pericolosi: un modo per far aumentare la sicurezza attorno a lui.

L’avvocato di Ranucci, Roberto De Vita, sottolinea però che il suo assistito ha già “la scorta ininterrotta dal 2021”.

Per il legale, se il movente dell’attentato fosse davvero quello dichiarato dall’indagato, si tratterebbe per entrambi i protagonisti di “un delirante teatro della follia”.

I dubbi sulla confessione di Valter Lavitola

“Sappiamo che le versioni di Lavitola sono sempre come una biglia su un piano inclinato. Camminano ma sono sempre pronte a cadere. Velocemente”: così commenta su Repubblica uno degli investigatori.

L’imprenditore ha confessato di essere stato il mandante dell’attentato, ma la sua storia non convince gli inquirenti, ancor di meno il movente.

Prima della bomba, Ranucci e Lavitola non avevano mai parlato della scorta: perché Lavitola ha iniziato a considerarla una preoccupazione?

E poi c’è quello che il giudice definisce “un vero e proprio depistaggio”, con Lavitola che tenta di convincere l’amico che il colpevole sia qualcun altro, esterno, lontano, non lui.

Il futuro del giornalista a Report

Sigfrido Ranucci è la parte lesa. Che a organizzare l’attentato sia stata una persona a lui cara poco importa: il giornalista è la vittima.

Eppure, il suo essere coinvolto in questa storia così intricata, ha portato i vertici Rai – e non di meno la politica – a considerarlo un elemento di disturbo.

La sua posizione a Report, di cui è da anni conduttore e caporedattore, si fa sempre più incerta. Lui, però, resta saldo.

“Se devo lasciare Report, decido io come e quando. – avrebbe condifato agli amici – Se proprio insistono, mi devono cacciare loro, così magari prendo pure un risarcimento da paura”.

Il paragone a Falcone e Borsellino

Sigfrido Ranucci non ha rilasciato, al momento, alcuna dichiarazione ufficiale, ma con un post social ha paragonato la prova situazione a quella di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Aldo Moro e Piersanti Mattarella.

“La storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza: li uccide per eccesso di chiarezza” ha scritto il giornalista Rai.

Aspre critiche sono arrivate da Matteo Salvini, “non so se provare più rabbia, pena o tristezza” e Federico Mollicone, che parla di “un accostamento indecente”.

Manfredi Borsellino, figlio di Paolo, al Corriere della Sera ha dichiarato che “avvicinarsi a quei giganti è problematico per chiunque”; mentre i famigliari di Moro e Falcone hanno preferito non commentare.