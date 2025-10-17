Sigfrido Ranucci parla alle famiglie dei carabinieri morti, "esplosioni sono prezzo troppo alto da pagare"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La sera di giovedì 16 ottobre, Sigfrido Ranucci è stato vittima di un attentato sotto casa, a Pomezia. Una bomba è stata fatta esplodere vicino alla sua auto, distruggendola insieme a quella della figlia, parcheggiata vicino. Il giorno dopo, presentata la denuncia, ha parlato con diversi giornalisti. A Milo Infante, durante Ore 14, ha espresso vicinanza alle famiglie dei tre carabinieri morti a Castel D’Azzano dicendo che le esplosioni sono “un prezzo troppo alto che deve pagare chi vuol far funzionare questo Paese”.

Il pensiero di Ranucci per i carabinieri morti

Venerdì 17 ottobre, in diretta a Ore 14, Sigfrido Ranucci ha aperto la sua intervista con un pensiero ai militari morti a Castel D’Azzano.

Ecco le sue parole:

“Prima di raccontare i fatti che mi riguardano volevo dare la mia vicinanza alle famiglie dei tre carabinieri morti, visto che rimaniamo in tema di esplosioni, perché è un prezzo troppo alto che deve pagare chi vuol far funzionare questo Paese”.

Lo stesso pensiero, proprio nel giorno dei funerali di Stato, è stato affidato all’AGI.

La reazione di Milo Infante

Immediata la replica del padrone di casa, Milo Infante: “Ancora una volta ti racconti per quello che sei: il primo pensiero di Sigfrido, che ha rischiato sua figlia, la sua famiglia, che ha rischiato di morire… il primo pensiero però è quello da uomo, da italiano, da collega, da giornalista, di rivolgere un pensiero ai caduti dell’Arma. Questo ti racconta molto”.

I funerali a Padova

I funerali di Stato di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i carabinieri morti a Castel D’Azzano, vicino Verona, hanno visto la partecipazione di migliaia di persone, accorse già dal primo pomeriggio davanti alla basilica di Santa Giustina a Padova.

Alla cerimonia anche:

Sergio Mattarella, presidente della Repubblica

presidente della Repubblica Ignazio La Russa, presidente del Senato

presidente del Senato Lorenzo Fontana, presidente della Camera

presidente della Camera Giorgia Meloni, premier

premier Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri

vicepremier e ministro degli Esteri Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti

vicepremier e ministro dei Trasporti Guido Crosetto, ministro della Difesa

ministro della Difesa Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno

ministro dell’Interno Carlo Nordio, ministro della Giustizia

ministro della Giustizia Andrea Abodi, ministro dello Sport

ministro dello Sport Maria Eugenia Roccella, ministra per le Pari opportunità e per la Famiglia

ministra per le Pari opportunità e per la Famiglia Orazio Schillaci, ministro della Salute

ministro della Salute Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della Ricerca