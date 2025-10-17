Sigfrido Ranucci parla alle famiglie dei carabinieri morti, "esplosioni sono prezzo troppo alto da pagare"
Messaggio di Sigfrido Ranucci alle famiglie di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i carabinieri morti nell'esplosione di Castel D'Azzano
La sera di giovedì 16 ottobre, Sigfrido Ranucci è stato vittima di un attentato sotto casa, a Pomezia. Una bomba è stata fatta esplodere vicino alla sua auto, distruggendola insieme a quella della figlia, parcheggiata vicino. Il giorno dopo, presentata la denuncia, ha parlato con diversi giornalisti. A Milo Infante, durante Ore 14, ha espresso vicinanza alle famiglie dei tre carabinieri morti a Castel D’Azzano dicendo che le esplosioni sono “un prezzo troppo alto che deve pagare chi vuol far funzionare questo Paese”.
Il pensiero di Ranucci per i carabinieri morti
Venerdì 17 ottobre, in diretta a Ore 14, Sigfrido Ranucci ha aperto la sua intervista con un pensiero ai militari morti a Castel D’Azzano.
Ecco le sue parole:
“Prima di raccontare i fatti che mi riguardano volevo dare la mia vicinanza alle famiglie dei tre carabinieri morti, visto che rimaniamo in tema di esplosioni, perché è un prezzo troppo alto che deve pagare chi vuol far funzionare questo Paese”.
Lo stesso pensiero, proprio nel giorno dei funerali di Stato, è stato affidato all’AGI.
La reazione di Milo Infante
Immediata la replica del padrone di casa, Milo Infante: “Ancora una volta ti racconti per quello che sei: il primo pensiero di Sigfrido, che ha rischiato sua figlia, la sua famiglia, che ha rischiato di morire… il primo pensiero però è quello da uomo, da italiano, da collega, da giornalista, di rivolgere un pensiero ai caduti dell’Arma. Questo ti racconta molto”.
I funerali a Padova
I funerali di Stato di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i carabinieri morti a Castel D’Azzano, vicino Verona, hanno visto la partecipazione di migliaia di persone, accorse già dal primo pomeriggio davanti alla basilica di Santa Giustina a Padova.
Alla cerimonia anche:
- Sergio Mattarella, presidente della Repubblica
- Ignazio La Russa, presidente del Senato
- Lorenzo Fontana, presidente della Camera
- Giorgia Meloni, premier
- Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri
- Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti
- Guido Crosetto, ministro della Difesa
- Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno
- Carlo Nordio, ministro della Giustizia
- Andrea Abodi, ministro dello Sport
- Maria Eugenia Roccella, ministra per le Pari opportunità e per la Famiglia
- Orazio Schillaci, ministro della Salute
- Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della Ricerca