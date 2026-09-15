Sigfrido Ranucci presenta ricorso urgente per chidere il reintegro a Report dopo il caso Lavitola

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sigfrido Ranucci, nella mattinata di martedì 15 settembre, tramite i suoi legali, ha depositato il ricorso al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione di Report decisa dalla Rai nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso ex art 700 cpc, ossia un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e il reintegro. L’emittente pubblica ha tolto la guida di Report a Ranucci dopo gli sviluppi dell’inchiesta su Valter Lavitola.

Sigfrido Ranucci via da Report dopo il caso Lavitola, i giuslavoristi: “Attentato strumentalizzato”

Il collegio dei giuslavoristi, che rappresenta Ranucci, è formato dai professori Franco Focareta e Franco Scarpelli e dall’avvocato Stefano Rossi. I tre legali operano all’interno del più ampio team dello Studio Devitalaw, coordinato dal professor Roberto De Vita.

Come riferisce l’AdnKronos, i legali di Ranucci, nel ricorso, sostengono che la decisione della Rai di togliere la conduzione di Report al loro assistito sia carente di motivazioni e inconsistente giuridicamente. Per questo ritengono ingiusto il demansionamento.

ANSA

Nelle quarantatré pagine di ricorso visionate dall’Adnkronos, gli avvocati hanno ripercorso la storia professionale del giornalista fino all’attentato dello scorso ottobre ”strumentalizzato al fine di delegittimare la reputazione professionale di Sigfrido Ranucci e la trasmissione Report, mediante una campagna di denigrazione personale e professionale del Ranucci, avvenuta con la diffusione di dichiarazioni, articoli di stampa, congetture e insinuazioni”.

Legali di Ranucci: “Rimozione da Report carente di motivazione”

Per i legali la rimozione dalla conduzione è ”manifestamente carente di motivazione” anche con riferimento ”agli obblighi di servizio pubblico e di tutela dell’indipendenza e autonomia del giornalismo d’inchiesta da parte dell’Azienda concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo”.

E ancora, nell’atto con cui si chiede il reintegro del conduttore vengono sostenute ”l’inconsistenza e la genericità della motivazione prospettata dall’Azienda, lette unitamente alla successione temporale delle pressioni e sollecitazioni politiche dirette a ottenere la rimozione di Ranucci”.

Per gli avvocati si è di fronte a ”un quadro indiziario grave, preciso e convergente, idoneo, già nella presente sede cautelare, a fondare la presunzione dell’esistenza di un motivo discriminatorio”.

Gli avvocati del conduttore: “Le alternative proposte dalla Rai sono una mortificazione professionale”

Nel ricorso viene anche analizzato il punto relativo alle ”alternative” proposte dalla Rai al giornalista. I giuslavoristi sottolineano come ”i tre ruoli offerti a Ranucci rappresentano, tutti, una grave mortificazione professionale”.

“Il ruolo di ‘TG3 Vicedirettore‘ ad personam redazione Speciali e Podcast è sostanzialmente fittizio perché di fatto non esistono gli speciali” e ”ancora peggio per la posizione ‘Rai News 24 Vicedirettore ad personam’ con delega alla redazione Approfondimenti e Inchieste: in questo contesto, ciascun giornalista conduce la sua inchiesta; quindi, non sussisterebbe alcun ruolo gerarchico o di responsabilità autoriale, con perdita della posizione di conduttore stabile”.

Infine l’analisi sul ruolo di corrispondente da Il Cairo: ”Risulta del tutto eterogeneo rispetto a quello di autore e conduttore di una trasmissione di inchiesta e approfondimenti, e comporterebbe la vanificazione di tutta la professionalità acquisita e affinata nella posizione di autore e conduttore di Report” e ”il trasferimento al Cairo comporterebbe per Ranucci rilevantissimi e prevedibili rischi per la sicurezza personale”.

La richiesta di reintegro

Alla luce di tutte queste riflessioni, per gli avvocati di Ranucci, sussiste ”il fumus della violazione del principio di equivalenza professionale e del diritto del ricorrente al ripristino delle mansioni precedentemente svolte”.

In definitiva, con il ricorso al Tribunale del Lavoro si chiede che ”il giudice, accertata incidenter tantum e nei limiti propri della cognizione cautelare l’illegittimità della determinazione impugnata” sospenda ”gli effetti, ordini alla Rai di riassegnare immediatamente Ranucci alle mansioni precedentemente svolte di autore e conduttore di Report, in tempo utile per la prima puntata della nuova stagione prevista per l’8 novembre 2026” e dichiari ”in via provvisoria la nullità e comunque l’illegittimità del provvedimento della Rai del 28 agosto 2026″.

Il post di Ranucci

Ranucci, attraverso un post, ha così commentato la richiesta di reintegro dei suoi avvocati: “Il mio grande direttore Roberto Morrione, che mi ha insegnato a tenere la schiena dritta e ritenere completamente unico editore di riferimento il pubblico che paga il canone, diceva ” Fai quel che devi, accada ciò che può!””