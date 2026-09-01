Sigfrido Ranucci provoca la Rai, "se non sono credibile per Report perché dovrei esserlo per il Tg3?"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Sigfrido Ranucci provoca la Rai sulla scelta di toglierlo dalla conduzione di Report e dargli la possibilità di spostarsi al Tg3, a Rai News o come corrispondente estero. Il giornalista ha evidenziato che se non è credibile per un programma perché dovrebbe esserlo in un telegiornale. Poi ha ripetuto di aver appreso tutto dai giornali.

Ranucci sui possibili incarichi al Tg3 o Rai News

Intervistato da una giornalista di Zona Bianca, Sigfrido Ranucci ha spiegato di aver appreso tutte le informazioni, provenienti dalla Rai sul suo conto, dai giornali invece che dall’azienda stessa.

Il conduttore ha dichiarato che vorrebbe porre delle domande ai vertici di viale Mazzini ma attualmente sembra impossibile per lui riuscire a parlarci.

ANSA

“Il brutto è quando tappano la bocca a chi ha le idee”, ha detto Ranucci per poi aggiungere: “io non riesco a capire, se non sono credibile per Report, perché dovrei esserlo al Tg3 o a Rai News24?”.

“Poi c’è anche un’idea di mandarmi a Il Cairo, dove non c’avrei a scorta, forse sperano che faccia la fine di Regeni”, ha aggiunto.

Ranucci sulle informazioni sapute dai media

Proprio riguardo alla decisione della Rai di mandarlo via da Report, la giornalista di Zona Bianca gli ha chiesto conferma che la notizia l’abbia ricevuta dall’agenzia di stampa Ansa invece che con una comunicazione ufficiale dell’azienda.

“Ma è sempre così, sempre successo così in questi anni, le cose le ho sapute dai giornali, il comitato etico dai giornali, le domande che m’avrebbero fatto dai giornali”, ha detto il giornalista.

“Grazie ai giornali sono riuscito a prepararmi alle risposte”, ha aggiunto.

L’inviata di Zona Bianca gli ha anche chiesto se si fosse sentito tradito dai suoi colleghi di Report, ma Ranucci ha smentito dicendo che “tutti mi hanno mandato un messaggio dicendomi che vorrebbero di corsa che tornassi“.

La battaglia per la libertà di stampa

Confermando quanto già annunciato dal legale, ora Sigfrido si concentrerà sulla “battaglia più importante per la libertà di stampa“.

“Bisogna consegnare ai nostri figli – ha aggiunto – un mondo migliore e liberarlo dagli esseri mostruosi che lo governano”.

Ranucci ha affermato che avrà più tempo da dedicare “alle persone più fragili, ai disabili a cui sono stati tagliati dei fondi, all’istruzione, difenderò le persone più fragili, farò impegno civile“.

Sull’intenzione di chi lo ha attaccato, il giornalista è stato chiaro e ritiene che l’obiettivo fosse “distruggere Report attraverso la distruzione di Sigfrido Ranucci”.

Ranucci sulle scelte dei nuovi conduttori di Report

Su Facebook Ranucci ha replicato a Piervincenzi, nuovo conduttore di Report con Giulia Presutti, che al Domani si era detto dispiaciuto per le parole usate da Sigfrido.

“Caro Daniele, ti sei lamentato sul Domani perché ho definito mediocre la scelta di affidare a te e a Giulia Presutti la conduzione di Report. Confermo, e specifico: mediocre non è la vostra professionalità, che non metto in discussione, mediocre è la scelta di mettervi alla guida del programma di inchiesta più importante della storia della televisione italiana”, ha scritto l’ex volto storico di Report.

Piervincenzi aveva detto anche che “prima mi manda in Congo per l’inchiesta su Luca Attanasio, me la compra e due mesi dopo dice che sono un mediocre…”.

Su questo punto Ranucci ha replicato sostenendo che “un servizio realizzato per Report — peraltro mai andato in onda, e da me risistemato un paio di volte — non fa di nessuno un conduttore. Del resto la tua precedente conduzione di Popolo Sovrano, nella primavera del 2019 segnò performance dal 2,4% al 3,8%. Mi hai scritto che comprendi il mio stato psicologico, e che per questo mi perdoni per le critiche. Ti risparmio la fatica: non credo che tu possa comprendere cosa significhi essere bersaglio di 2800 articoli di fango, il cui unico scopo era delegittimare me, la mia storia, le persone che mi sono vicine e Report stesso”.

Il giornalista ha ricordato di aver lavorato a lungo a Report e di aver “imparato, e tanto anche da quella generazione di inviati storici, a selezionare e a far crescere una squadra” ed è per questo cerca “di difendere la loro storia”.

Quanto a Giulia Presutti, l’ex conduttore ha sottolineato che “pur sapendo da settimane che sarebbe stata la nuova conduttrice di Report ha mentito in maniera seriale a me e ai suoi colleghi tenendo nascosto l’accordo che aveva già chiuso”.

Quando è uscita la notizia, la giornalista non gli ha risposto più al telefono. “Il coraggio e la tenuta psicologica non sono le sue migliori qualità. Se la cava meglio – ha detto Ranucci – con opportunismo e furbizia. Ma la questione ora è un’altra. Come si può pensare, al di là del merito, che possa essere il volto credibile di una squadra di fuoriclasse ai quali ha mentito per settimane? Una frattura insanabile”.