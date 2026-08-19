Sigfrido Ranucci querela la giudice Clementina Forleo e rilancia sulla conduzione di Report, il punto

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sigfrido Ranucci ha dato mandato al suo legale Roberto De Vita di querelare la giudice Clementina Forleo per il post pubblicato nei giorni scorsi sui social. Forleo ha sostenuto che in un “Paese normale” il conduttore di Report sarebbe già indagato per estorsione. Dichiarazioni forti, a cui ora il giornalista risponde per vie legali.

Le dichiarazioni della giudice Clementina Forleo contro il conduttore di Report

“Chi sta ricattando Ranucci? Perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report con la minaccia di spifferare le chat con ‘tutti’? E chi sono i ‘tutti’ di cui parla?”, si legge nel post scritto su Facebook da Forleo.

“In un Paese normale (attentato falso o vero a parte) Ranucci sarebbe stato già indagato per estorsione e i suoi telefoni sequestrati: solo per tali gravi intimidazioni. Voglio credere che sarà così e che è solo una questione di tempo: non tutti i magistrati appartengono alla categoria del ‘tanto meglio’”, ha concluso Forleo.

ANSA

Il passaggio in cui Forleo parla della presunta “minaccia” di Ranucci “di spifferare le chat con ‘tutti'” è un riferimento a una frase attribuita al conduttore stesso e ripresa anche da Il Foglio: “Se mi tolgono la conduzione, allora ci divertiamo”, “nel mio telefono ho le chat di tutti”.

Tra l’altro, Forleo, in un post precedente, a proposito del rapporto tra Ranucci e Lavitola, aveva scritto con toni sarcastici “un’amicizia a prova di bomba“.

L’avvocato di Sigfrido Ranucci: “Parole ben oltre la perdita di sobrietà”

Raggiunto dai microfoni dell’AdnKronos, l’avvocato di Ranucci ha così commentato le esternazioni di Forleo: “Dispiace che una magistrata, ben consapevole dell’importanza delle dichiarazioni pubbliche di chi riveste ruoli istituzionali, abbia fatto affermazioni prive di fondamento e gravemente calunniose, per le quali Ranucci è costretto a rivolgersi alla Autorità Giudiziaria. Parole ben oltre la perdita di sobrietà con gravi conseguenze legali”.

Quanto alla Rai, ha aggiunto De Vita, “ogni iniziativa” che l’azienda “dovesse assumere in questo momento nei confronti di Sigfrido Ranucci, e quindi della trasmissione Report, sarebbe inevitabilmente inquinata dalle falsità che, nonostante la posizione netta e chiara della Autorità Giudiziaria sulla vittima e la sua inconsapevolezza, sono state alimentate incessantemente da polemiche pretestuose anche all’interno della Azienda”.

“Motivazioni laterali alla vicenda, quali frequentazioni, fonti e inchieste controverse, sarebbero espedienti e artifici formali e sostanziali. Motivazioni inerenti una ‘incompatibilità ambientale’ attesa la ridondanza della vicenda e i suoi riflessi negativi per l’Azienda, sarebbero pretesto cortese e si tradurrebbero di fatto nella punizione della vittima, che ben poco spazio ha nel nostro ordinamento”, ha proseguito il legale.

E ancora: “Ogni ulteriore ed altra giustificazione sconterebbe inoltre le già manifestate indicazioni condizionanti di esponenti di vertice governativo e istituzionale, collocando nell’orbita della decisione politica le iniziative della Rai nei confronti del conduttore e della trasmissione”.

“Per questo saggezza ed equilibrio, considerati anche casi precedenti, dovrebbero portare ad attendere che la conclusione delle indagini giudiziarie consenta di solidarizzare senza esitazione verso la vittima di un grave attentato e anche per questo confermarla alla guida della più importante trasmissione di inchiesta italiana oppure (cosa che non sarà ed è già ben evidente) censurare consapevoli o inconsapevoli disinvolture (la cui esistenza si rinviene solo nelle dichiarazioni e negli scritti di politici e giornalisti da sempre animati da spirito di rivalsa nei confronti di Report)”, ha concluso De Vita.

Forleo: “Mi auguro che esca la messaggistica”

Forleo, dopo aver scritto i post su Facebook su Ranucci, è stata intervistata dal quotidiano Il Giornale, dichiarando di aver detto la sua da privata cittadina.

“Se dovesse essere vera la notizia, evidentemente costituente reato, mi auguro che questa messaggistica venga fuori al più presto, nell’interesse di tutti”, ha concluso la giudice.