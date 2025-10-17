Sigfrido Ranucci racconta l'esplosione della bomba sotto casa, "boato tremendo, l'anno scorso dei proiettili"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Per intimidire Sigfrido Ranucci, prima dell’esplosione della bomba che ha distrutto la sua auto, c’era già stato un grave precedente proprio davanti al cancello di casa a Pomezia, dove c’è stata la deflagrazione. Oltre ad aver ricevuto una lunga serie di minacce, il conduttore di Report nel 2024 aveva trovato dei proiettili. Una sorta di avvertimento perché dai primi rilievi, l’ordigno sarebbe stato piazzato tra la sua auto e il cancello di casa a Pomezia, tra sua vasi.

Una terribile esplosione

“Un boato tremendo” avvertito anche da chi si trovava casualmente sul posto e registrato dai diversi smartphone durante l’esplosione della bomba.

Lo ha spiegato lo stesso Sigfrido Ranucci dopo aver lasciato la sede della compagnia dei Carabinieri di via Trionfale dove ha sporto denuncia per quanto accaduto.

ANSA Carabinieri intervengono dopo un’esplosione che ha coinvolto l’automobile di Sigfrido Ranucci

L’esplosione è avvenuta intorno alle 22.00 del 16 ottobre ed è un ulteriore campanello d’allarme.

Il giornalista ha ricostruito con i Carabinieri quanto è successo.

Lo ha definito un “salto di qualità preoccupante” a causa di diverse intimidazioni subite tra cui una pesante minaccia con proiettili.

Chi è l’artefice dell’attentato di Sigfrido Ranucci

Alla domanda dei cronisti su chi potesse essere l’autore dell’attentato, il conduttore di Report ha spiegato che la situazione è particolarmente delicata.

Al momento è impossibile ricostruire un’esclusiva identikit dell’autore dell’esplosione alla sua auto.

Il contesto è troppo variegato per poter definire con certezza la matrice dell’esplosione.

Il giornalista d’inchiesta ha spiegato che di recente, come in questi anni, ha sempre informato l’autorità competente della lunga serie di minacce, di vario genere, di cui è stato suo malgrado oggetto.

La sua scorta ha sempre fatto accuratamente rapporto di ogni dettaglio che potesse essere utile agli inquirenti.

Il conduttore di Report sotto scorta

Non è la prima volta che Sigfrido Ranucci si trova sotto scorta.

Sul rafforzamento delle misure di tutela nei suoi confronti, come annunciato dal Ministro Matteo Piantedosi, lo stesso cronista ha spiegato di aver già vissuto la fase della macchina blindata.

“Mi sento tranquillo, nel senso che lo Stato e le istituzioni mi sono sempre state vicine in questi mesi” ha assicurato Sigfrido Ranucci che ha raccolto solidarietà bipartisan da politici e istituzioni.