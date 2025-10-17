Sigfrido Ranucci, reazione della Rai dopo la bomba sotto l'auto del giornalista di Report: "Vile attentato"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un “vile attentato”. Così i vertici Rai definiscono la bomba che ha distrutto l’auto di Sigfrido Ranucci davanti a casa sua a Pomezia. La Rai “respinge con forza e determinazione ogni minaccia contro chi svolge il proprio lavoro nel Servizio Pubblico”, dice l’ad Giampaolo Rossi. Mentre il sindacato Usigrai denuncia “il clima d’odio” e le insofferenze, anche da parte della politica, per le inchieste della redazione di Report.

Bomba sotto l’auto di Sigfrido Ranucci, la reazione della Rai

L’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi e l’intera azienda “si stringono al fianco di Sigfrido Ranucci ed esprimono massima solidarietà per il grave e vile attentato intimidatorio”.

Così la Rai in una nota dopo l’esplosione di una bomba che ha distrutto l’auto del giornalista di Report davanti alla sua abitazione a Pomezia.

ANSA Giampaolo Rossi, amministratore delegato Rai

“La Rai respinge con forza e determinazione ogni minaccia contro chi svolge il proprio lavoro nel Servizio Pubblico. L’essenza vitale della nostra democrazia – prosegue la nota – è la libertà informativa che la Rai garantisce e che i suoi giornalisti rappresentano”.

“Ogni tentativo intimidatorio contro chi lavora per un’informazione libera e indipendente è un attacco allo stesso Servizio Pubblico”.

Solidarietà a Ranucci anche dal presidente facente funzioni Antonio Marano e dall’intero Cda Rai: “Non saranno certo le intimidazioni, che condanniamo in qualunque forma si presentino, a fermare il nostro dovere di informare e continuare a raccontare la realtà nella quale viviamo”.

Il sindacato denuncia la “campagna d’odio” contro Report

Il sindacato dei giornalisti Usigrai parla in una nota di un “attentato spaventoso che ci riporta indietro agli anni più bui”.

E ancora: “Siamo certi che né Sigfrido né i colleghi di Report si lasceranno intimorire. Saremo sempre al loro fianco affinché possano continuare liberamente il loro lavoro d’inchiesta”.

Per questo “abbiamo denunciato in questi mesi come la Rai abbia ridotto lo spazio a disposizione di Report e soprattutto il clima d’odio e insofferenza per le inchieste della redazione”, continua la nota.

Usigrai ricorda che “in prima serata su Rai1 si è arrivati addirittura – da parte della seconda carica dello Stato – a definire i colleghi di Report ‘calunniatori seriali’, senza che né il conduttore né l’azienda prendessero le distanze. Una campagna d’odio contro il giornalismo d’inchiesta che deve finire”.

“Un gesto vile e disumano, che avrebbe potuto provocare una tragedia e che colpisce nel modo più odioso possibile: portando la violenza nella vita privata di un uomo e dei suoi affetti più stretti”, scrive il sindacato Unirai.

Che prosegue così: “Davanti a simili atti di barbarie, non ci sono colori né appartenenze: c’è solo la condanna, netta, di chi crede nei valori umani e civili che tengono insieme un Paese”.

I contrasti tra Rai e Sigfrido Ranucci

Sotto scorta dal 2014 dopo le minacce di morte da parte della mafia, Sigfrido Ranucci da tempo denuncia “il clima di isolamento e di delegittimazione nei miei confronti”.

Così come le crescenti difficoltà del giornalismo investigativo in Italia.

Dalle querele, tra cui quelle di esponenti del governo come il ministro Urso, alla cosiddetta “legge bavaglio”.

Anche i rapporti con la Rai non sono idilliaci, tanto che negli ultimi tempi si è parlato del suo possibile approdo a La7 di Cairo.

Ranucci ha più volte criticato l’azienda nei mesi scorsi, dal taglio delle puntate di Report a una recente circolare che impone di conservare e rendere tracciabile tutto il materiale girato dai videomaker, fino alla denuncia di pressioni per bloccare inchieste.