Sigfrido Ranucci rimosso da Report, Rai verso soluzione interna per la conduzione: "Nessuna scelta marziana"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sigfrido Ranucci è stato rimosso dalla conduzione di Report. I vertici Rai si sono riuniti per prendere la decisione e salvare il programma dai possibili scossoni dell’inchiesta giudiziaria sull’attentato a Ranucci confessato dall’amico Valter Lavitola. Al suo posto, dice il direttore degli Approfondimenti Paolo Corsini, “non faremo scelte marziane”. A Ranucci saranno offerte diverse opzioni equivalenti dal punto di vista professionale all’interno dell’azienda, come posizioni apicali in una testata, il ruolo di inviato o corrispondente, oppure la guida della scuola di Perugia.

Ranucci rimosso da Report

Secondo quanto riportato da Repubblica, l’annuncio della Rai dovrebbe arrivare nella giornata di martedì 25 agosto. La Rai infatti dovrebbe annunciare la rimozione di Sigfrido Ranucci come conduttore e curatore del programma Report.

Dietro la decisione ci sarebbe la riunione convocata dall’amministratore delegato Giampaolo Rossi e dal responsabile degli Affari Legali Francesco Spadafora, insieme al direttore del personale Ventura. A loro la responsabilità di prendere una decisione dopo il parere del Comitato Etico e di definire la proposta di ricollocazione del giornalista.

In ogni caso, la decisione sull’addio di Ranucci a Report sembra essere ormai presa. Sarebbe questa l’unica strada per mettere al riparo il programma d’inchiesta dai possibili scossoni sul caso dell’attentato confessato da Valter Lavitola.

Le alternative

A Sigfrido Ranucci saranno proposte delle alternative sempre da svolgere nell’azienda. Come ha spiegato il direttore degli Approfondimenti Paolo Corsini, gli verrà sottoposto un ventaglio di tre “mansioni equivalenti dal punto di vista del contenuto professionale”.

Sono elencate nel contratto integrativo firmato da Usigrai e comprendono l’inserimento nelle posizioni apicali di una testata (forse del Tg3 o di Rainews), il ruolo di inviato, quello di corrispondente estero o la guida di una struttura corporate.

L’ipotesi più accreditata, secondo Repubblica, potrebbe essere la guida della scuola di Perugia che forma proprio i giornalisti Rai.

Il sostituto di Ranucci

Sempre Corsini dovrà incontrare la prossima settimana la redazione di Report per discutere la successione.

L’obiettivo è quello di “non fare scelte marziane né strappi sul piano editoriale”. Sono parole che potrebbero indicare una soluzione interna al programma o all’azienda, soprattutto in grado di essere ben accolta dalla squadra investigativa che si trova già al lavoro sulle nuove puntate.