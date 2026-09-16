Sigfrido Ranucci rischia il licenziamento, la Rai gli notifica l'avvio di un procedimento disciplinare

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Poche ore fa gli avvocati di Sigfrido Ranucci hanno depositato un ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione di Report decisa dalla Rai nelle scorse settimane. Di fatto è stato chiesto il reintegro. Ora l’azienda risponde con l’avvio di un procedimento disciplinare che potrebbe preludere al licenziamento del giornalista.

Sigfrido Ranucci: la Rai avvia un procedimento disciplinare, potrebbe arrivare il licenziamento

Come racconta Il Fatto Quotidiano, la mossa della Rai avviene alla vigilia del consiglio di amministrazione convocato per il 17 settembre e dopo la controffensiva del team legale di Ranucci coordinato dall’avvocato Roberto De Vita.

Gli avvocati del giornalista hanno chiesto il reintegro del loro assistito a Report, sostenendo che la sua rimozione dalla trasmissione sia discriminatoria e immotivata: su questo fronte la decisione del giudice del lavoro è attesa al più tardi entro tredici giorni.

ANSA

La Rai, nel frattempo, ha avviato un procedimento disciplinare da cui Ranucci si dovrà difendere mentre spera nel reintegro a Report per via giudiziaria.

Il Fatto Quotidiano ha aggiunto che anche in questo procedimento non è stata fornita prova che Ranucci, per via del suo legame di amicizia con Lavitola, abbia interferito con il lavoro giornalistico della trasmissione d’inchiesta.

Alla luce degli sviluppi delle ultime ore, da un lato Ranucci rischia di essere licenziato, dall’altro la Rai potrebbe dover riconoscere un maxi risarcimento al conduttore.

Giorgio Mottola, storico inviato di Report: “Ranucci ingenuo”

Giorgio Mottola, storico inviato di Report, ha espresso la sua opinione sul caso Ranucci nel corso di un’ospitata a “DiMartedì”

“C’è stata una polarizzazione sul caso: da un lato Ranucci viene dipinto vittima di un complottone, dall’altro viene descritto come un delinquente. Secondo me entrambe le posizioni sono controfattuali”, ha ragionato Mottola.

“C’è stato un peccato di ingenuità di Ranucci nel costruire questo legame con Lavitola – ha aggiunto il giornalista – Noi inviati di Report abbiamo definito questa amicizia inappropriata e inopportuna. A distanza di mesi Ranucci non ha espresso parole di censura nei confronti del suo attentatore“.

“Però c’è da dire che per ora a Ranucci non è stato imputato alcun reato né alcuna condotta criminale. Ranucci è e rimane vittima di un attentato”, ha concluso Mottola.

Corrado Formigli su Ranucci: “Penso che abbia sbagliato”

Anche Corrado Formigli, intervistato da La Repubblica, ha detto la sua su Ranucci. “È chiaro che la destra non vedeva l’ora di sbarazzarsene. Ho trovato fuori luogo che sia intervenuto persino il presidente del Senato, La Russa. Non ha torto, Ranucci, quando parla di character assassination, a cui hanno partecipato molti suoi colleghi. Detto questo, penso che Sigfrido abbia sbagliato”, ha dichiarato il conduttore di Piazza Pulita.