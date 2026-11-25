Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

“Penso di avere chiarito tutto e nel processo mi costituirò parte civile”. Lo ha dichiarato Sigfrido Ranucci al termine dell’audizione durata oltre cinque ore per l’indagine sull’attentato ai suoi danni dell’ottobre del 2025. Per la vicenda sono attualmente in carcere Valter Lavitola, reo confesso, e la banda che mise concretamente la bomba davanti alla sua abitazione a Campo Ascolano, nel comune di Pomezia, in provincia di Roma.

Attentato a Pomezia, Valter Lavitola in carcere: Sigfrido Ranucci si costituisce parte civile

Dopo aver chiuso le indagini, nelle prossime settimane i pm potrebbero chiedere il giudizio immediato per le persone in carcere per l’attentato.

“Come già avvenuto nelle precedenti occasioni, Ranucci ha assicurato la più ampia collaborazione ai magistrati inquirenti, rispondendo a tutte le domande che gli sono state rivolte e rappresentando quanto a sua conoscenza, nella piena consapevolezza della delicatezza degli accertamenti in corso”, ha dichiarato l’avvocato Roberto De Vita, legale del giornalista.

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“Pur comprendendo la particolare attenzione mediatica che accompagna questa vicenda, si ritiene allo stato doveroso – ha aggiunto – mantenere il riserbo sulle domande formulate e sulle dichiarazioni rese, nel rispetto delle esigenze investigative”.

L’avvocato Roberto De Vita: “Ranucci ha interesse che sia fatta piena luce”

“Sigfrido Ranucci ha il più grande interesse a che sia fatta piena luce su quanto accaduto, sulle ragioni dell’attentato e su tutte le responsabilità. È per questo – ha concluso il legale – che continuerà ad offrire all’Autorità giudiziaria ogni contributo utile all’accertamento della verità, senza alimentare ricostruzioni, anticipazioni o suggestioni mediatiche”.

Ranucci: “Il pensiero avuto da De Gennaro lo ho avuto anche io”

Di recente Ranucci, nella Tenuta del Monsignore, a San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini, ha presentato il suo nuovo libro Navigare senza paura, opera che ha posto il focus sui rischi e sulle opportunità presentate da internet e dalle tecnologie dell’informazione.

Nel corso dell’evento ha rivelato di aver avuto pensieri suicidi. La confessione è arrivata quando si è parlato di Gianni De Gennaro. “Oggi si parla di quello che è accaduto a De Gennaro, ma ci si dimentica di quello che hanno scritto su di me, con oltre 3.500 articoli. Non è che il pensiero che ha attraversato De Gennaro non l’abbia avuto anche io”.