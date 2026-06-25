Sigfrido Ranucci scaricato da Rai, azienda non coprirà spese legali nella causa avanzata da Cipriani e Minetti

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La Rai in un comunicato ufficiale ha spiegato in maniera dettagliata perché non coprirà le spese legali che dovrà affrontare Sigfrido Ranucci nella causa intentata da Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani per diffamazione. La scelta dell’azienda, definita tecnica e non politica, ha scatenato non poche polemiche.

L’indiscrezione sulla mancata tutela legale

L’ipotesi della mancata tutela legale nei confronti di Sigfrido Ranucci è stata anticipata da Dagospia che ha fornito una personale ricostruzione della scelta della Rai.

La testata giornalistica ha definito la posizione dell’azienda “pretestuosa, un’occasione per mettere alla porta Sigfrido Ranucci”.

ANSA

Citando il regolamento della tv di Stato, che prevede tutela legale per i dipendenti, ha chiarito che il conduttore di Report aveva ottenuto l’autorizzazione dei vertici della Rai per partecipare alla trasmissione Mediaset È Sempre Cartabianca del 28 aprile.

Le sue dichiarazioni, nel salotto di Bianca Berlinguer rivelatesi prive di fondamento, sono diventate poi oggetto di querela da parte di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani.

Ranucci denunciato da Nicole Minetti, la smentita della Rai

In una nota pubblicata dall’ANSA ,la Rai ha smentito “la ricostruzione secondo cui la mancata attivazione della tutela legale nei confronti del conduttore e vice direttore ad personam Sigfrido Ranucci sarebbe riconducibile a valutazioni politiche o a scelte discrezionali estranee ai regolamenti aziendali”.

La tv di Stato ha precisato che “la decisione è stata assunta in applicazione del regolamento vigente, che subordina la copertura legale a un requisito imprescindibile: il nesso diretto e funzionale tra i fatti contestati e l’esecuzione di mansioni o incarichi conferiti da Rai. Nel caso in esame, Rai aveva autorizzato il dipendente Ranucci alla partecipazione alla trasmissione “È sempre Cartabianca” al solo e limitato scopo di presentare l’ultimo suo libro, peraltro non edito da Rai. Si tratta, quindi, di un contesto editoriale esterno a Rai e non riconducibile a un incarico aziendale”.

Perché la Rai non coprirà le spese legali a Sigfrido Ranucci

Nella nota pubblicata, la Rai ha spiegato anche nel dettaglio perché non è possibile coprire le spese legali di Sigfrido Ranucci.

“Ne deriva l’assenza del presupposto giuridico essenziale per l’attivazione della tutela legale aziendale, non essendo configurabile il collegamento richiesto dal regolamento tra attività lavorativa e fatti contestati. La tutela legale è naturalmente garantita in relazione ai servizi giornalistici che settimanalmente vanno in onda su Report, inclusi quelli relativi al caso Minetti Cipriani”.

Le reazioni politiche

Gli esponenti del M5S in commissione di vigilanza Rai hanno affermato di voler presentare una interrogazione parlamentare per approfondire l’accaduto.

“Negare la tutela legale a un giornalista come Sigfrido Ranucci che solo pochi mesi fa ha subito un attentato gravissimo che ha messo in pericolo la sua vita e quella della sua famiglia è un atto infame”, la posizione dei Cinquestelle.

La posizione di Sigfrido Ranucci

In una lettera al cda, Sigfrido Ranucci avrebbe contestato la scelta della Rai.

“I fatti, pur detti in altra emittente, sono stati riportati nella mia funzione di conduttore di Report”, le presunte parole del giornalista riportate dall’ANSA.

Su Facebook aveva scritto: “Sento il dovere di informarvi che, davanti all’eventuale denuncia del ministro della Giustizia Nordio, rinuncio già da ora ad esporre l’azienda, che gestisce soldi pubblici, a eventuali rischi. Affronterò il giudizio a mie spese”.

Come riporta l’ANSA Sigfrido Ranucci, durante la sua ospitata ad È Sempre Cartabianca, aveva reso noto che una fonte aveva detto alla trasmissione di aver visto il ministro Nordio nel ranch di Cipriani ai primi di marzo, spiegando che si trattava di una pista che si stava verificando”.

Successivamente il conduttore di Report aveva chiesto scusa al capo del dicastero della Giustizia.