Sigfrido Ranucci scaricato dalla Rai nella lettera di richiamo: nessuna tutela se Nordio adirà le vie legali

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La Rai ha inviato una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci per le dichiarazioni rilasciate ministro Nordio. Intervenuto nella trasmissione È sempre Cartabianca, su Rete 4, il giornalista aveva parlato del caso Nicole Minetti tirando in ballo Carlo Nordio. A quanto pare, la Rai non avrebbe intenzione di fornire tutela legale a Ranucci in caso di querela da parte del ministro della Giustizia.

Scontro Ranucci-Nordio, la Rai potrebbe non tutelare il giornalista

Come riportato dall’Adnkronos, la lettera di richiamo nei confronti di Sigfrido Ranucci è stata firmata da Paolo Corsini, direttore dell’Approfondimento Rai. La missiva è incentrata sulle affermazioni relative al ministro Nordio e ricorda che il servizio pubblico “è tenuto ad un rispetto rigoroso dei principi di correttezza dell’informazione, verifica delle fonti e tutela della reputazione dei soggetti coinvolti, a maggior ragione quando si tratta di esponenti istituzionali che rappresentano la collettività”.

Corsini si sofferma su alcune affermazioni “formalmente smentite in diretta da Ranucci” che rischiano di esporre quest’ultimo, e l’azienda a conseguenze, perlomeno sul piano della reputazione. Secondo le indiscrezioni riportate da Adnkronos, in caso di querela nei confronti di Ranucci, la Rai sarebbe intenzionata a non fornire una tutela legale.

Le dichiarazioni di Ranucci su Nordio contestate dalla Rai

Nella stessa lettera di richiamo, la Rai precisa che Ranucci era stato autorizzare a partecipare a una trasmissione di una tv concorrente “solo per presentare il suo libro”. Le dichiarazioni contestate dalla Rai riguardano la presunta testimonianza che parlerebbe di Carlo Nordio ospite del ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, in Uruguay.

Ranucci, si legge nella lettera di richiamo, ha dato “pubblicamente spazio a voci non ancora verificate” e questo può compromettere “non solo la credibilità dei nostri programmi d’inchiesta, ma anche quella dell’intero Servizio Pubblico”.

Per il futuro, l’invito al conduttore è quindi di adeguarsi “alle linee guida e alle disposizioni aziendali”.

Ranucci: “Non ho paura di affrontare in giudizio Nordio”

Il commento di Sigfrido Ranucci dopo la lettera di richiamo ricevuta dalla Rai non si è fatto attendere. Sulla sua pagina Facebook il giornalista ha riportato il lancio dell’ANSA relativo alla notizia, scrivendo di non avere timore di affrontare in giudizio il ministro della Giustizia che “è anche colui che è custode dell’Albo dei giornalisti”.

“Sul resto, ci sono cose che hanno un prezzo altre che hanno un valore. E per me la libertà di informazione è un valore inalienabile dell’umanità”, ha chiosato Ranucci.

Lettera di richiamo a Ranucci, la reazione della politica

Sul caso della lettera di richiamo a Ranucci è intervenuta Barbara Floridia, presidente della commissione di Vigilanza Rai, che ha parlato di “atto molto grave” annunciando la volontà di approfondire. Secondo Floridia, si tratta di un “eccesso di zelo e attenzione al limite dello spasmodico verso Ranucci e Report”, mentre il passaggio sull’eventuale mancanza di assistenza legale è “particolarmente preoccupante”.

Anche i parlamentari Pd della commissione Vigilanza Rai chiedono dettagli sulla vicenda Ranucci-Nordio e sottolineano “l’estrema professionalità” mostrata da Ranucci nel portare avanti le sue inchieste.

Dario Carotenuto, Dolores Bevilacqua, Anna Laura Orrico e Gaetano Amato, membri del Movimento 5 Stelle nella commissione di Vigilanza Rai parlano di “linea rossa superata” perché “senza l’intervento di Ranucci nessuno avrebbe saputo che Carlo Nordio era stato in Uruguay”. Inoltre, proseguono, “Ranucci ha detto chiaramente che si trattava di una notizia proveniente da una fonte attendibile e che era in corso di verifica” e “non ha accusato nessuno”. Infine, secondo gli esponenti del M5S, il fatto che la Rai non fornirà tutela legale “è un messaggio devastante e un atto di intimidazione interna che non ha precedenti recenti per brutalità”.