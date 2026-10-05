Sigfrido Ranucci sospeso 10 giorni dalla Rai per 4 violazioni del codice etico: è il 3° dopo Saviano e Bortone

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Il giornalista ed ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci è stato sospeso per 10 giorni dalla Rai. Avrebbe commesso quattro violazioni del codice etico. In mattinata, Ranucci era stato attaccato dal direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini, che aveva auspicato che il giornalista non fosse reintegrato alla conduzione di Report.

Sigfrido Ranucci è stato sospeso dalla Rai per 10 giorni

La Rai ha comunicato che l’ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci è stato sospeso per 10 giorni a causa di quattro violazioni del codice etico.

Le violazioni sarebbero una cinquantina di ingressi di Laura Cianfoni nella sede aziendale, i contenuti della conversazione con il parlamentare M5s Dario Carotenuto, le mail interne Rai inoltrate a Valter Lavitola; la denigrazione dei colleghi Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi.

I due erano stati inizialmente indicati come i suoi sostituti alla conduzione di Report.

Notizia in aggiornamento