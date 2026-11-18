Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Sigfrido Ranucci è stato sospeso dalla Rai per 10 giorni, a partire dal 23 novembre 2026. Ad annunciarlo è stato lo stesso giornalista sui suoi canali social: 10 giorni “senza stipendio” per la sanzione comminata dall’azienda lo scorso 5 ottobre, giorno del provvedimento disciplinare nell’ambito del caso Lavitola, che è costato a Ranucci anche l’addio forzato a Report.

Il provvedimento disciplinare della Rai

Lo scorso 5 ottobre la Rai aveva deciso una sospensione di 10 giorni nei confronti di Sigfrido Ranucci in seguito a 4 contestazioni disciplinari:

una cinquantina di ingressi di Laura Cianfoni , già sindacalista Cisl, nella sede aziendale

, già sindacalista Cisl, nella sede aziendale i contenuti della conversazione con il parlamentare M5s Dario Carotenuto

le mail aziendali inoltrate a Valter Lavitola

la denigrazione di colleghi, in particolare Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, indicati in un primo momento per succedere al giornalista alla guida di Report

A distanza di oltre un mese, quindi, l’azienda ha deciso i giorni della sospensione: da lunedì 23 novembre a mercoledì 2 dicembre 2026.

Ranucci salterà due puntate di “Spotlight”

Sigfrido Ranucci, dopo l’addio a Report, ha iniziato la sua nuova avventura a RaiNews curando il programma di approfondimento Spotlight, in onda tutti i lunedì.

Il conduttore sarà costretto a saltare due puntate: quella del 23 novembre e quella del 30 novembre, “ma non farò mancare il mio supporto anche dietro le quinte. Fatelo anche voi, aiutate la squadra di Spotlight“.

Gli ascolti di Spotlight

Fino ad ora, ecco i dati Auditel relativi a Spotlight:

3 novembre : 82.000 spettatori (0,5% di share)

: 82.000 spettatori (0,5% di share) 10 novembre: 89.000 spettatori (0,6%)

Si tratta di numeri bassi, ma solo in confronto con le reti della tv generalista, dato che in quella specifica fascia oraria la media di Rainews al di fuori di Spotlight è di circa 27 mila spettatori (0,16%).