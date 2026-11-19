Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Sigfrido Ranucci provoca la Rai dopo la sospensione, senza stipendio, per 10 giorni a partire dal 23 novembre. Il giornalista, che aveva annunciato personalmente il provvedimento sui social, spiegando che salterà due puntate di Spotlight, ha infatti punzecchiato l’azienda sottolineando che la decisione sul suo stop arriva mentre Spotlight, il programma d’inchiesta di RaiNews24, sta registrando risultati particolarmente positivi in termini di ascolti.

Sigfrido Ranucci sospeso, la frecciata su Spotlight

Era stato lo stesso Sigfrido Ranucci ad annunciare la sospensione dalla Rai, attraverso un video pubblicato sui propri profili social il 18 novembre. Il giornalista, ex conduttore di Report e attuale vicedirettore di RaiNews24, aveva spiegato che il provvedimento disciplinare deciso dall’azienda il 5 ottobre sarebbe diventato effettivo da lunedì 23 novembre.

“Prima che lo veniate a sapere dai giornali, voglio dirvelo io”, aveva esordito Ranucci, precisando che la sospensione durerà dieci giorni e riguarderà sia il lavoro sia lo stipendio. Il giornalista aveva poi chiarito quali sarebbero state le conseguenze per la trasmissione che attualmente coordina: “Salterò due puntate di Spotlight, ma non farò mancare il mio sostegno alla squadra”.

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Ranucci ha quindi rivolto un appello direttamente ai telespettatori, invitandoli a continuare a seguire il programma anche durante la sua assenza. Un messaggio che assume un significato particolare alla luce dei risultati ottenuti dalla trasmissione nelle ultime settimane. La sospensione, infatti, arriva proprio mentre Spotlight sta registrando ascolti in crescita e “stava macinando record”, come scritto sui social, con numeri superiori alla media abituale di RaiNews24. Una coincidenza temporale che alimenta le discussioni attorno al provvedimento, anche se non esistono elementi per collegare la sanzione ai risultati televisivi.

Perché Sigfrido Ranucci è stato sospeso dalla Rai

La sospensione di Sigfrido Ranucci non rappresenta una nuova decisione dell’azienda, ma l’esecuzione della sanzione disciplinare stabilita il 5 ottobre 2026. Secondo quanto ricostruito, alla base del provvedimento ci sarebbero quattro contestazioni mosse dalla Rai nei confronti del giornalista.

La prima riguarda una cinquantina di ingressi nelle sedi aziendali di Laura Cianfoni, sindacalista della Cisl e persona vicina a Ranucci. La seconda è relativa a una conversazione con Dario Carotenuto, deputato del Movimento 5 Stelle. Un’ulteriore contestazione riguarda l’inoltro di alcune email aziendali a Valter Lavitola, mentre l’ultima concerne presunte dichiarazioni denigratorie nei confronti dei colleghi Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, inizialmente indicati come possibili successori alla conduzione di Report.

Ranucci ha contestato il provvedimento disciplinare, impugnandolo davanti alla giustizia del lavoro. La decisione dell’azienda si inserisce in un periodo di importanti cambiamenti professionali per il giornalista, che ha lasciato la conduzione di Report per approdare alla vicedirezione di RaiNews24, assumendo un ruolo centrale nel progetto Spotlight. La sospensione comporterà dunque un’interruzione temporanea della sua attività lavorativa, ma non la cancellazione della trasmissione, che proseguirà regolarmente con la propria squadra giornalistica.

Spotlight cresce negli ascolti mentre Report perde spettatori

A rendere particolarmente significativa la tempistica della sospensione sono i risultati ottenuti da Spotlight, il programma d’inchiesta di RaiNews24 coordinato da Sigfrido Ranucci. La trasmissione ha registrato una crescita progressiva nelle prime puntate. Il debutto aveva raccolto una media di 82mila telespettatori e lo 0,5% di share, mentre il secondo appuntamento aveva raggiunto 89mila spettatori e lo 0,6%.

La terza puntata, caratterizzata da un’inchiesta della giornalista Giulia Bosetti, ha ottenuto risultati ancora più importanti, con picchi di 230mila telespettatori e dello 0,8% di share.

Per comprendere la portata di questi numeri, basta considerare che RaiNews24, nella medesima fascia oraria, registra abitualmente una media di circa 27mila spettatori e lo 0,16% di share.

Parallelamente, anche Report sta attraversando una fase di cambiamento. Il programma di Rai3, ora affidato a Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale, ha registrato nell’ultima puntata 876mila telespettatori e il 4,5% di share, risultati inferiori a quelli ottenuti nella precedente stagione sotto la conduzione di Ranucci. Il confronto tra le due trasmissioni deve comunque tenere conto delle differenti reti e fasce di pubblico.