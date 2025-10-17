Sigfrido Ranucci sotto scorta, il ministro Piantedosi rafforza "al massimo ogni misura di protezione"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Ho dato mandato di rafforzare al massimo ogni misura a sua protezione” questa la scelta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dopo l’attentato a Sigfrido Ranucci. L’auto esplosa del conduttore di Report davanti casa a Pomezia ha dato il via a una task force di indagini, con l’ausilio dell’Antimafia, e la scelta di ripristinare la scorta per tutelare il giornalista e la sua famiglia.

Sigfrido Ranucci era già stato sotto scorta

Sigfrido Ranucci ha sporto denuncia ma non è nuovo ad intimidazioni.

Nel 2020 fu reso noto che il conduttore di Report viveva sotto tutela da undici anni per essere protetto durante le sue inchieste.

ANSA Pezzi dell’automobile di Sigfrido Ranucci e di sua figlia dopo l’esplosione avvenuta a Campo Ascolano, frazione di Pomezia

A dicembre di quell’anno era arrivata una grave intimidazione nei confronti del giornalista.

Una lettera contenente una polvere bianca fu etichettata come antrace e la firma NBR, presumibilmente Nuove Brigate Rosse secondo gli inquirenti all’epoca.

Lo stesso conduttore aveva riferito di aver ricevuto diverse minacce di morte e attualmente ha raccolto solidarietà bipartisan per l’attentato.

Infatti l’anno successivo Sigfrido Ranucci venne messo sotto scorta 24 ore su 24 in via temporanea.

La scelta arrivò a causa di minacce da parte di un esponente dell’ndrangheta implicato in traffici internazionali di droga.

L’uomo, di cui non è stata rivelata l’identità, avrebbe anche assoldato due killer per ucciderlo.

La differenza tra scorta e tutela

Per stabilire cause e artefici dell’attentato al conduttore di Report, sarebbe già al lavoro l’Antimafia, mentre il video pubblicato da Report dell’auto esplosa ha già fatto il giro del web.

In questo contesto la scelta del ministro Matteo Piantedosi di rafforzare al massimo ogni misura di protezione per Sigfrido Ranucci, alla luce dei precedenti, pone l’attenzione sulla differenza tra scorta e tutela.

Negli anni di tutela, così come previsto dal protocollo, il giornalista Rai era accompagnato da uno o due agenti armati e viaggiava su un’auto non blindata.

Si tratta del quarto livello di protezione, quello più basso, e che viene valutato a seconda dal rischio a cui è esposta la persona.

Quando si è sotto scorta aumenta lo stato d’allerta e quindi di tutela del soggetto da proteggere.

I quattro livelli di scorta

In Italia, in base al rischio a cui è esposta la persona, sono individuati quattro livelli di scorta.

Il quarto corrisponde alla tutela a cui è già stato sottoposto Sigfrido Ranucci nel corso della sua carriera.

Il terzo livello equivale alla classica scorta con auto blindata e due agenti.

Quando si parla di secondo livello invece si fa riferimento a una scorta composta da due auto blindate e tre agenti per vettura, in genere adottata per magistrati e politici gravemente minacciati.

Il più alto grado di protezione è il primo livello di scorta e prevede almeno tre auto blindate con tre agenti ciascuna.

Ogni spostamento viene pianificato seguendo rigidi protocolli e qualsiasi luogo in cui il soggetto deve andare viene bonificato.