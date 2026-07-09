Sigfrido Ranucci sul rapporto con Valter Lavitola, "tanti massoni in Parlamento, è una scatola nera del Paese"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Sigfrido Ranucci torna a parlare di Valter Lavitola e denuncia la presenza di massoni in Parlamento. Intervistato da Esperia a Villafranca Veronese, al termine del suo spettacolo in teatro, il conduttore di Report ha detto di non essere pentito dell’amicizia con Lavitola e ha poi citato i trascorsi nella massoneria di quest’ultimo, senza risparmiare alcune frecciate all’intervistatore.

Sigfrido Ranucci e l’amicizia con Valter Lavitola

Secondo i magistrati della Procura di Roma, Valter Lavitola sarebbe il mandante dell’attentato ai danni di Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre del 2025. L’ex direttore dell’Avanti ha negato le accuse e lo stesso Ranucci ha dichiarato di essere legato da un rapporto di amicizia con Lavitola.

Rapporto che il giornalista Rai non ha rinnegato al microfono di Esperia, che lo ha intercettato al termine della tappa del suo tour teatrale a Villafranca Veronese. “Non mi pento del rapporto di amicizia con Valter Lavitola”, ha detto Ranucci ad Alessandro Beccalossi di Esperia.

Ranucci: “Lavitola è un po’ la scatola nera del Paese”

Ranucci ha poi precisato che il rapporto di amicizia con Lavitola esula da quello giornalistico: “Io non ho collaborato con nessuno… ma non mi pento dell’amicizia con lui, a differenza vostra che vi siete pentiti perché avete detto di essere indipendenti e poi, come ha detto Dettori, avete dichiarato di non esserlo, anzi di essere ‘avariati’”.

Ranucci, quindi, non ha risparmiato alcune frecciate ad Esperia, che sono state rispedite al mittente nello stesso video da Gino Zavalani. Tornando alla vicenda Lavitola, Ranucci ha ricordato che quest’ultimo era iscritto alla massoneria, aggiungendo che “in Parlamento ci sono tanti iscritti alla massoneria”.

In merito all’attendibilità giornalistica di Lavitola, Ranucci ha detto che può essere considerato “un po’ una scatola nera del Paese”, aggiungendo che “dentro Esperia ce ne sono tante di scatole nere”. Un’allusione che, anche in questo caso, Zavalani ha negato.

I commenti di Monteleone e Dettori alle parole di Ranucci

Il video pubblicato da Esperia sulle proprie pagine Instagram e Facebook ha raccolto migliaia di visualizzazioni, interazioni e commenti.

A commentare l’intervista a Sigfrido Ranucci, tra gli altri, è stato anche Antonino Monteleone, ex Iene ora in Rai e conduttore della trasmissione Filorosso. “Not a good player on his own game”, ha commentato Monteleone aggiungendo un emoticon, commento al quale ha replicato lo stesso conduttore di Esperia Zavalani.

Chiamato in causa durante l’intervista, anche Pier Francesco Dettori, di Esperia, ha commentato scrivendo “Avariati!” e aggiungendo un emoticon di una faccina che ride.

Avviati gli accertamenti sul materiale sequestrato a Lavitola

Gli inquirenti che indagano sull’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno avviato l’analisi di quanto sequestrato sabato sera all’imprenditore Valter Lavitola ritenuto il mandante dell’azione dinamitarda dell’ottobre scorso a Pomezia (Roma). In particolare gli inquirenti hanno acquisito sette manoscritti, appunti di Lavitola, tre telefonini e due pen drive che erano nella disponibilità dell’imprenditore.