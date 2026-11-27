Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Sigfrido Ranucci rende noto sui social quanto riferito ai magistrati della Procura di Roma nell’inchiesta sull’attentato davanti alla sua abitazione di Pomezia. Il giornalista ha consegnato documenti e chat per dimostrare che Valter Lavitola non ha mai condizionato le inchieste di Report, annunciando infine l’intenzione di costituirsi parte civile al processo.

Report: cosa ha detto Sigfrido Ranucci alla Procura di Roma

Con un lungo messaggio pubblicato sui social, Sigfrido Ranucci ha ricostruito i passaggi principali del colloquio di circa cinque ore sostenuto davanti ai magistrati della Procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta sull’attentato del 16 ottobre 2025, quando un ordigno esplose davanti alla sua abitazione a Pomezia.

L’ex conduttore della trasmissione di Report ha spiegato di aver consegnato agli inquirenti documentazione e chat per smentire l’ipotesi che Valter Lavitola abbia mai esercitato un’influenza sulla linea editoriale del programma: “Lavitola non ha mai condizionato le inchieste di Report”.

All’uscita dagli uffici giudiziari il giornalista aveva già sintetizzato così la propria posizione: “Penso di aver chiarito tutto. Mi costituirò parte civile nel processo“.

Il chiarimento sul servizio su Banca Progetto e sulle puntate tagliate

Nel corso dell’audizione i pubblici ministeri hanno approfondito i rapporti tra il cronista e Lavitola, anche alla luce delle dichiarazioni rese agli inquirenti dalla compagna di quest’ultimo, Natalia Potenza, secondo cui l’ex direttore dell’Avanti parlava del programma come se fosse cosa propria.

Ranucci ha respinto ogni sospetto passando in rassegna i principali dossier trattati dalla redazione: “Ho ribadito che il lavoro della redazione non è stato influenzato: dalle inchieste sui carbon credit a quelle sull’eredità Berlusconi, da Banca Progetto ai Canadair”.

Proprio sulla mancata messa in onda dell’inchiesta dedicata a Banca Progetto il giornalista ha attribuito lo stop esclusivamente a scelte di palinsesto: “A Report sono state tagliate complessivamente quattro puntate. Non soltanto quella su Banca Progetto, ma anche altri servizi che erano stati lasciati in archivio e che avrebbero trovato spazio nella nuova stagione“.

L’inchiesta sull’attentato a Pomezia e il ruolo di Valter Lavitola

L’audizione rientra nell’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma sull’esplosione avvenuta a Pomezia nell’ottobre 2025.

Dopo l’arresto di quattro presunti esecutori materiali tra Napoli e Avellino, gli accertamenti hanno portato all’arresto di Valter Lavitola quale presunto mandante dell’azione.

L’indagato, legato in passato a Ranucci da un rapporto d’amicizia definito fraterno, ha ammesso di aver organizzato l’attentato sostenendo però di aver agito per far innalzare la scorta assegnata al giornalista, versione ritenuta priva di riscontri dai magistrati.